Lemondott a szlovák miniszterelnök tanácsadója, miután kiderült a kapcsolata Jeffrey Epsteinnel

Fico szombaton közzétett videóüzenetben jelentette be, hogy elfogadta Lajčák lemondását, és tanácsadóját "a diplomáciai és külpolitikai tapasztalatok hihetetlen forrásaként" jellemezte.
A pénteken publikált, mintegy hárommillió iratot tartalmazó csomagban szerepel egy 2018 októberéből származó üzenetváltás is, amikor Lajčák még külügyminiszter volt.
A beszélgetésben Lajčák és Epstein könnyed hangon csevegtek nőkről, valamint egy közelgő találkozóról Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel.
Epstein egy fényképet küldött, amelyre Lajčák így reagált:
Miért nem hívsz meg ezekre a játékokra? Én a 'MI' lányt választanám.
Ki ne tenné. Mind a kettő a tiéd lehet, nem vagyok féltékeny
– válaszolta Epstein.
A beszélgetés későbbi részében Epstein arra kérte Lajčákot, hogy szerezzen Lavrovtól egy pólót, amelyen Lavrov és Vitalij Csurkin, az ENSZ-nél akkreditált, egy évvel korábban elhunyt orosz nagykövet látható.
Szerezd meg a pólót, és megkapod a lányokat
– írta Epstein, mire Lajčák beleegyezett.
A szlovák média beszámolói szerint Lajčák pénteken eleinte tagadta, hogy nőkről beszélgetett volna Epsteinnel. Később állítólag azt mondta, azért döntött a lemondás mellett, hogy ne okozzon politikai kárt Ficónak.
Fico a Lajčák és Epstein kapcsolata miatti szlovákiai felháborodást "ellene irányuló támadásnak" nevezte.
Lajčák négy szlovák kormányban szolgált, ezek közül hármat Fico vezetett. Emellett nemzetközi diplomataként is tevékenykedett, legutóbb az Európai Unió nyugat-balkáni különleges képviselőjeként.
A pénteken nyilvánosságra hozott terjedelmes dokumentumcsomag új részleteket tárt fel Epstein – aki 2019-ben, emberkereskedelem vádjával a tárgyalását várva követett el öngyilkosságot a börtönben – és több ismert személyiség, köztük Elon Musk, Lord Peter Mandelson, Bill Gates és András yorki herceg kapcsolatáról.
Címlapkép forrása: Eren Beksac/Anadolu via Getty Images
Nem garantál már többé jó állást az egyetem
Egy teljes generáció próbál kétségbeesetten eligazodni az új helyzetben.
Ukrán elnök: Oroszország bombákkal és rakétákkal próbálja megbénítani a városok közötti összeköttetést
Csak az elmúlt egy hétben több ezer drónt és légibombát vetettek be.
Sarkvidéki légtömeg próbált betörni Magyarországra: kiderült, mi mentette meg a Kárpát-medencét
A nagy része elkerült minket.
Elon Musk bejelentette: azonnal lépniük kellett az oroszok miatt
Elmondása szerint eredményesek voltak.
Fontos változás élesedik ma az ATM-eknél, százezreket kapsz kézhez ingyen
Döntött a kormány.
Terrorszervezetnek nyilvánították az európai hadseregeket: példátlan lépésre szánta el magát a közel-keleti ország
Válaszul az uniós tagállamok döntésére.
Gigantikus csapást mérhet Washington az orosz olajbevételekre, óriási lépésre szánta el magát egy ázsiai nagyhatalom
Tavaly még vámokkal fenyegették az országot.
A napokban még havazni fog, majd hirtelen nagy fordulat jön az időjárásban
Itt az előrejelzés.
Termőföld befektetés 2026-tól: haszonbérlet és a földforgalmi szabályok változásai
A közelmúltban elfogadott jogszabály-módosítás jelentősen átalakította a megvásárolt termőföldek hasznosítására vonatkozó szabályokat. A jogalkotó több enyhítést is bevezetett, amelye
Az osztalék portfólióm - 2026. január
Két cég osztalékemelésére is számítottam az év elején, mindkettő bejelentette a már a következő negyedévre az osztalékot, és egyik sem emelt. Kis csalódás.VáltozásokHP Inc. (HPQ): Vás
Kitartás, kíváncsiság, alkalmazkodókészség - karriertippek a JP Morgan executive directorjától
Teljesítményalapú szingapúri iskolából több lépésen át került a JP Morgan traderi pozíciójába, ami nőként különösen komoly teljesítmény. Charmaine Cheok főzéssel vezeti le a stresszt
Rezsicsökkentés Európában
A HOLD Minutes e heti részében Szőcs Gábor senior portfóliókezelő mutatja be az energiapiacok alakulását: A HOLD Minutes érdekes és aktuális piaci, gazdasági jelenségeket elemző... The post
Újabb bankoknál drágulnak a vállalkozói számlák
A Raiffeisen Bankot követően újabb három pénzintézet jelentette be, hogy április elsejétől megemeli a vállalkozói bankszámlák költségét. A lakossági ügyfelek biztonságban vannak, de úgy
Az AI mánia margójára
Mostanra talán elhalt annyira az AI feletti izgalom, hogy értelmesen tudjunk beszélgetni róla. Szívesen olvasom a véleményedet a kommentek közt, mert könnyen lehet, hogy elsiklottam valami felett,
Magyarország, a napenergia bajnoka
Magyarország 29 százalékos részarányával 2025-ben is megtartotta vezető helyét a globális napenergia-termelésben.
Innováció a rajtvonalnál: bér egységköltségek - a legfontosabb tudnivalók
Sok pályázatnál ösztönösen abból indulunk ki, hogy a projekthez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítást a munkaszerződés szerinti (tényleges) bér alapján tervezzük és számoljuk el.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Őrült mozgás a dollárban! Most érdemes bevásárolni?
Az árfolyam most a befektetéseink mellé állhat.
Csütörtökön újabb mérföldkőhöz érkezik az Opus sajátrészvény-visszavásárlási programja
Itt vannak a gyakorlati tudnivalók.
Történelmi megállapodást kötött az EU – Mit jelent ez nekünk?
Szorosabb lesz a kapcsolat Indiával.