Lemondott a szlovák miniszterelnök tanácsadója, miután kiderült a kapcsolata Jeffrey Epsteinnel

Fico szombaton közzétett videóüzenetben jelentette be, hogy elfogadta Lajčák lemondását, és tanácsadóját "a diplomáciai és külpolitikai tapasztalatok hihetetlen forrásaként" jellemezte.

A pénteken publikált, mintegy hárommillió iratot tartalmazó csomagban szerepel egy 2018 októberéből származó üzenetváltás is, amikor Lajčák még külügyminiszter volt.

A beszélgetésben Lajčák és Epstein könnyed hangon csevegtek nőkről, valamint egy közelgő találkozóról Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel.

Epstein egy fényképet küldött, amelyre Lajčák így reagált:

Miért nem hívsz meg ezekre a játékokra? Én a 'MI' lányt választanám.

Ki ne tenné. Mind a kettő a tiéd lehet, nem vagyok féltékeny

– válaszolta Epstein.

A beszélgetés későbbi részében Epstein arra kérte Lajčákot, hogy szerezzen Lavrovtól egy pólót, amelyen Lavrov és Vitalij Csurkin, az ENSZ-nél akkreditált, egy évvel korábban elhunyt orosz nagykövet látható.

Szerezd meg a pólót, és megkapod a lányokat

– írta Epstein, mire Lajčák beleegyezett.

A szlovák média beszámolói szerint Lajčák pénteken eleinte tagadta, hogy nőkről beszélgetett volna Epsteinnel. Később állítólag azt mondta, azért döntött a lemondás mellett, hogy ne okozzon politikai kárt Ficónak.

Fico a Lajčák és Epstein kapcsolata miatti szlovákiai felháborodást "ellene irányuló támadásnak" nevezte.

Lajčák négy szlovák kormányban szolgált, ezek közül hármat Fico vezetett. Emellett nemzetközi diplomataként is tevékenykedett, legutóbb az Európai Unió nyugat-balkáni különleges képviselőjeként.

A pénteken nyilvánosságra hozott terjedelmes dokumentumcsomag új részleteket tárt fel Epstein – aki 2019-ben, emberkereskedelem vádjával a tárgyalását várva követett el öngyilkosságot a börtönben – és több ismert személyiség, köztük Elon Musk, Lord Peter Mandelson, Bill Gates és András yorki herceg kapcsolatáról.

Címlapkép forrása: Eren Beksac/Anadolu via Getty Images