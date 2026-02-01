Már 15 halálos áldozata van egy munkásbuszt ért dróntámadásnak Ukrajnában

Legalább tizenöt ember meghalt vasárnap Közép-Ukrajnában, amikor egy orosz drón eltalált egy bányászokat szállító autóbuszt a Dnyipropetrovszk megyei Pavlohrad térségében, írja ukrán hatóságokra hivatkozva a Bloomberg.

Az ukrán rendőrség közlése szerint a támadás a Dnyipropetrovszk megyei Pavlohrad körzetében, Ternivka városának közelében történt. A kezdetben közölt 12 fős halálos áldozatszámot az ukrán katasztrófavédelem később 15-re emelte.

Az ukrán nemzeti rendőrség a Telegramon közzétett közleményében azt írta: a csapás civil infrastruktúrát ért, a drón találata következtében a busz kigyulladt, az utasok pedig bent rekedtek. Az áldozatok mindannyian civilek voltak.

A DTEK, Ukrajna legnagyobb magántulajdonban lévő energetikai vállalata közölte: a busz bányászokat szállított haza a műszakjuk után. A vállalat szerint a támadás egy nagyszabású orosz csapássorozat része volt, amely a térség bányászati létesítményeit célozta.

A történteket a Bloomberg nem tudta független forrásból megerősíteni, az orosz hatóságok pedig egyelőre nem reagáltak a megkeresésekre.

A támadásra az Egyesült Államok közvetítésével zajló béketárgyalási erőfeszítések idején került sor. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap közölte: a Moszkva és Kijev közötti következő tárgyalási fordulót február 4–5-én tartják az Egyesült Arab Emírségekben.

Az elmúlt héten az orosz erők visszafogták az ukrán energetikai infrastruktúrát célzó légicsapásokat, ugyanakkor fokozottan támadták a közlekedési eszközöket. Január 27-én egy utasszállító vonatot érő csapásban hat ember vesztette életét.

Külön közleményben Oroszország Belgorod megyei kormányzója azt állította, hogy vasárnap egy ukrán drón csapódott egy személyautóba, négy embert megsebesítve. Ezt az értesülést sem sikerült független forrásból megerősíteni.

