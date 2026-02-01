  • Megjelenítés
Riadót fújt az atomügynökség: nukleáris katasztrófa fenyeget Magyarország szomszédjában
Globál

Riadót fújt az atomügynökség: nukleáris katasztrófa fenyeget Magyarország szomszédjában

Portfolio
Az ENSZ égisze alatt működő Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) kormányzótanácsa pénteken rendkívüli ülést tartott az ukrajnai energetikai létesítmények elleni orosz támadások nukleáris kockázatairól - számol be az AP.

Az ülést Hollandia kezdeményezte tizenegy ország – köztük Németország, Franciaország, az Egyesült Királyság és Japán – támogatásával.

Oroszország az elmúlt hetekben folyamatosan támadja Ukrajna energetikai infrastruktúráját, ami jelentős károkat okozott. Peter Potman holland nagykövet hangsúlyozta: a támadások nemcsak milliókat hagynak fűtés és áram nélkül a kemény téli időszakban, hanem

súlyosan veszélyeztetik ukrajna nukleáris biztonságát is,

egyre közelebb hozva egy esetleges atomkatasztrófa lehetőségét.

Rafael Grossi, a NAÜ főigazgatója rámutatott, hogy az elektromos alállomások megrongálása közvetlen módon aláássa a nukleáris biztonságot. Bár az atomerőművek önmaguk is termelnek energiát, a reaktorok hűtéséhez folyamatos külső áramellátásra van szükség. Áramkimaradás esetén vészhelyzeti dízelgenerátorok lépnek működésbe, ám ezek meghibásodása esetén jelentősen megnő a reaktormag olvadásának kockázata.

Ukrajnában négy atomerőmű működik, ezek közül hármat Kijev ellenőriz. A negyedik, egyben legnagyobb létesítmény, a zaporizzsjai atomerőmű 2022 óta orosz megszállás alatt áll. Az országban található a csernobili erőmű is, ahol 1986-ban a történelem eddigi legsúlyosabb nukleáris katasztrófája történt.

Grossi bejelentette, hogy a NAÜ szakértői missziója jelenleg tíz, a nukleáris biztonság szempontjából kulcsfontosságú alállomást vizsgál Ukrajnában. Jurij Vitrenko ukrán nagykövet az ülésen kijelentette: itt az ideje, hogy az ügynökség ráirányítsa a figyelmet Oroszország támadásaira az ukrán energetikai hálózat ellen, és méltatta Donald Trump amerikai elnök erőfeszítéseit a háború rendezésére.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

