Sarkvidéki légtömeg próbált betörni Magyarországra: kiderült, mi mentette meg a Kárpát-medencét

Az országot fenyegető sarkvidéki eredetű légtömeg jelentős része nem tudott betörni a Kárpát-medencébe,

mivel a hegyvonulatok természetes védőfalként működtek.

A hideg levegő csak az alacsonyabb szinteken tudott beszivárogni hazánk területére, miközben fő tömege a hegykoszorún kívül maradt.

A hegyvidéki területeken tiszta, derült égbolt alakult ki, ami kedvezett az erőteljes éjszakai kisugárzásnak. A hóval borított tájakon ez a folyamat különösen intenzív lehűlést okozott. A reggeli mérések szerint számos állomáson rendkívül alacsony hőmérsékleteket regisztráltak, több helyen mínusz 20 Celsius-foknál is hidegebbet.

Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt.

A kialakult meteorológiai helyzet jól mutatja, mekkora szerepe van a Kárpátok hegyvonulatainak a térség időjárásának alakításában. A hegylánc hatékony természetes akadályt képez a nagy kiterjedésű kontinentális légtömegek mozgásával szemben, mérsékelve azok közvetlen hatását a Kárpát-medencére.

