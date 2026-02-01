  • Megjelenítés
Sarkvidéki légtömeg próbált betörni Magyarországra: kiderült, mi mentette meg a Kárpát-medencét
Sarkvidéki légtömeg próbált betörni Magyarországra: kiderült, mi mentette meg a Kárpát-medencét

Portfolio
A rendkívül hideg légtömeg nagyobb része a Kárpátok vonulatán túl rekedt, Magyarországot csak részben érintve - írja Facebook-posztjában a Hungaromet. A hegyvidékeken derült égbolt mellett extrém fagyokat mértek, több helyen mínusz 20 Celsius-fok alatti értékekkel.

Az országot fenyegető sarkvidéki eredetű légtömeg jelentős része nem tudott betörni a Kárpát-medencébe,

mivel a hegyvonulatok természetes védőfalként működtek.

A hideg levegő csak az alacsonyabb szinteken tudott beszivárogni hazánk területére, miközben fő tömege a hegykoszorún kívül maradt.

A hegyvidéki területeken tiszta, derült égbolt alakult ki, ami kedvezett az erőteljes éjszakai kisugárzásnak. A hóval borított tájakon ez a folyamat különösen intenzív lehűlést okozott. A reggeli mérések szerint számos állomáson rendkívül alacsony hőmérsékleteket regisztráltak, több helyen mínusz 20 Celsius-foknál is hidegebbet.

A kialakult meteorológiai helyzet jól mutatja, mekkora szerepe van a Kárpátok hegyvonulatainak a térség időjárásának alakításában. A hegylánc hatékony természetes akadályt képez a nagy kiterjedésű kontinentális légtömegek mozgásával szemben, mérsékelve azok közvetlen hatását a Kárpát-medencére.

