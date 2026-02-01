  • Megjelenítés
Váratlan fordulat a mélyvörös államban: súlyosan pofára esett Donald Trump pártja
Váratlan fordulat a mélyvörös államban: súlyosan pofára esett Donald Trump pártja

Meggyőző előnnyel a Demokrata Párt jelöltje nyerte azt a szombati időközi választást Texasban, amelyet az állam egyik szenátori helyéért tartottak. Az érintett körzetet Donald Trump 2024-ben még 17 százalékpontos fölénnyel söpörte be az elnökválasztáson -  írja az AP.

A szakszervezeti vezetőként és az amerikai légierő veteránjaként ismert Taylor Rehmet több mint 14 százalékpontos előnnyel győzte le republikánus ellenfelét, Leigh Wambsganss konzervatív aktivistát a Fort Worth környéki körzetben. Bár az időközi állami szenátusi választáson jóval alacsonyabb volt a részvétel,

A legutóbbi elnökválasztáshoz képest ez 31 százalékpontos elmozdulást jelent a demokraták irányába.

Rehmet a támogatói előtt azt mondta, hogy ez a siker szerinte "a hétköznapi dolgozó embereké". Az AP tudósítása alapján a gépészként dolgozó férfi kampányának középpontjában a megélhetési költségek, a közoktatás és a munkahelyek álltak.

Donald Trump szombaton a közösségi oldalán Wambsganss támogatására szólította fel a választókat, a nőt sikeres vállalkozónak és a MAGA-mozgalom elkötelezett hívének nevezte.

Ken Martin, a Demokrata Nemzeti Bizottság (DNC) elnöke az eredményt

figyelmeztető jelnek

titulálta a republikánusok számára.

A mandátum lemondás miatt üresedett meg a texasi törvényhozás felsőházában. Az állam 9-es szenátusi körzetét évtizedek óta a republikánusok tartották kézben.

