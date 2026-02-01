Videó: horrorbaleset történt a turistaparadicsomban – Több halálos áldozatról tudni

Legkevesebb nyolc ember meghalt Törökország Antalya régiójában egy buszbalesetben - közölte vasárnap a térség kormányzója.

Hulusi Sahin szerint

26-an megsérültek a balesetben, néhányan közülük súlyosan.

A kormányzó tájékoztatása szerint a busz túl gyorsan ment a nedves úton, és ezért történt a tragédia. A TRT török állam televízió felvételei szerint a busz felborult.

Road accident in Turkey. According to preliminary reports, eight people were killed and 26 injured in an overturned passenger bus in Antalya. pic.twitter.com/xShir9kZsU https://t.co/xShir9kZsU — Маrina Wolf (@volkova_ma57183) February 1, 2026

Antalyában az elmúlt időszakban heves esőzések voltak, és Törökország déli és nyugati részére a következő napokra is vihart jósolnak a meteorológusok.

