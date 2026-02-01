  • Megjelenítés
Videó: horrorbaleset történt a turistaparadicsomban – Több halálos áldozatról tudni
Videó: horrorbaleset történt a turistaparadicsomban – Több halálos áldozatról tudni

MTI
|
Portfolio
Legkevesebb nyolc ember meghalt Törökország Antalya régiójában egy buszbalesetben - közölte vasárnap a térség kormányzója.

Hulusi Sahin szerint

26-an megsérültek a balesetben, néhányan közülük súlyosan.

A kormányzó tájékoztatása szerint a busz túl gyorsan ment a nedves úton, és ezért történt a tragédia. A TRT török állam televízió felvételei szerint a busz felborult.

Antalyában az elmúlt időszakban heves esőzések voltak, és Törökország déli és nyugati részére a következő napokra is vihart jósolnak a meteorológusok.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

