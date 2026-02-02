  • Megjelenítés
Átszakadt a frontvonal: újabb területen törtek be az oroszok Ukrajnába
Átszakadt a frontvonal: újabb területen törtek be az oroszok Ukrajnába

Az orosz MK.ru oldal beszámolója szerint újabb területen szakadt át a frontvonal Ukrajnában.

Oroszország Szumi megyében indított támadást Ukrajna területe ellen, ahol a határon áttörve már településeket is elfoglaltak a támadó alakulatok. A jelentés szerint Kolotilovkánál léptek be az egységek Ukrajna területére, majd innen Pokrovkába is betörtek. A cél Krasznovillja város elfoglalása lehet. Egyelőre

nem lehet jelentős területi nyereségről beszámolni, Moszkva nagyjából három négyzetkilométernyi friss területet vont az ellenőrzése alá.

A támadás jelei egyelőre nem láthatóak az orosz- és az ukránpárti térképes oldalakon, amelyek folyamatosan követik az eseményeket. Az MK.ru szerint fennáll az orosz a lehetőség, hogy mélyebben is behatoljanak a szomszédos ország területére. Azt is hangsúlyozzák, hogy a helyzet „dinamikusan fejlődik”, ezért jóval nagyobb figyelmet követel az ukrán vezetés részéről.

Moszkva célja az itteni támadással Kijev figyelmének elvonása lehet, ugyanis a Kreml korábban is több alkalommal tört már be hasonló módon Ukrajnába. Akkor a nyomulással elérték, hogy

az ukrán hadvezetés alakulatokat csoportosítson át, ezzel máshol gyengítve a terület védelmét.

Oroszország korábban több alkalommal is lefektette, hogy az elsődleges célja a Donbasz megszerzése, Szumi megye ettől távol fekszik. A helyzet egyelőre instabil, a következő napok eseményei döntőek lehetnek.  

