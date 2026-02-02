Eddig nem látott felvétel került elő a háború első napjáról – Ezek után irigykedve nézhetnek az oroszok Amerikára

X-en kezdett terjedni egy rövid felvétel az orosz-ukrán háború első napjáról, a hosztomeli repülőtér elleni támadásról.

A hosztomeli támadás 2022. február 24-én, az orosz invázió első napján kezdődött, amikor az orosz légideszant-erők helikopteres rajtaütést indítottak a Kijev melletti Antonov (Hosztomel) repülőtér elfoglalására, hogy légi hídfőt teremtsenek és gyorsan csapatokat, felszerelést juttassanak a főváros közelébe.

A most közzétett felvételen az Mi-8-as szállítóhelikopterek érkezése látható, amely az elit VDV-egységeket vitte Kijev irányába. A felvétel második felén pedig ukrán szemszögből látható a támadás, ahogy az is, hogy a helikopterek folyamatosan csalikat indítanak –

ennek ellenére legalább egy helikopter MANPADS segítségével lelő az ukrán légvédelem.

A fehérorosz NEXTA hírportál szerint a videófelvétel előtti másodpercekben egy másik Mi-8-as helikoptert is elveszítettek.

Archival footage from the cockpit of a Russian Mi-8 helicopter that was part of the squadron flying toward Hostomel on the first day of the invasion, February 24, 2022.The second part of the video shows the moment one of the helicopters is shot down by a MANPADS. Just a few… pic.twitter.com/Wqhqj2TdzC https://t.co/Wqhqj2TdzC — NEXTA (@nexta_tv) February 1, 2026

Az akció – összehasonlítva az Egyesült Államok venezuelai beavatkozásával – kétségkívül kudarcos volt az oroszok számára. Míg az amerikai beavatkozást az Egyesült Államok légiereje veszteség nélkül zárta, addig az orosz betörés során Moszkva képtelen volt megszerezni a légifölényt és már a berepülés pillanatában súlyos veszteségeket szenvedett (az akciók végcélját nem érdemes összevetni, mivel Oroszország Hosztomelben tartósan akart berendezkedni, míg az Egyesült Államok azonnal távozott Venezuelából).

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images