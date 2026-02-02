  • Megjelenítés
Eddig nem látott felvétel került elő a háború első napjáról – Ezek után irigykedve nézhetnek az oroszok Amerikára
Eddig nem látott felvétel került elő a háború első napjáról – Ezek után irigykedve nézhetnek az oroszok Amerikára

Portfolio
X-en kezdett terjedni egy rövid felvétel az orosz-ukrán háború első napjáról, a hosztomeli repülőtér elleni támadásról.

A hosztomeli támadás 2022. február 24-én, az orosz invázió első napján kezdődött, amikor az orosz légideszant-erők helikopteres rajtaütést indítottak a Kijev melletti Antonov (Hosztomel) repülőtér elfoglalására, hogy légi hídfőt teremtsenek és gyorsan csapatokat, felszerelést juttassanak a főváros közelébe.

A most közzétett felvételen az Mi-8-as szállítóhelikopterek érkezése látható, amely az elit VDV-egységeket vitte Kijev irányába. A felvétel második felén pedig ukrán szemszögből látható a támadás, ahogy az is, hogy a helikopterek folyamatosan csalikat indítanak –

ennek ellenére legalább egy helikopter MANPADS segítségével lelő az ukrán légvédelem.

A fehérorosz NEXTA hírportál szerint a videófelvétel előtti másodpercekben egy másik Mi-8-as helikoptert is elveszítettek.

Az akció – összehasonlítva az Egyesült Államok venezuelai beavatkozásával – kétségkívül kudarcos volt  az oroszok számára. Míg az amerikai beavatkozást az Egyesült Államok légiereje veszteség nélkül zárta, addig az orosz betörés során Moszkva képtelen volt megszerezni a légifölényt és már a berepülés pillanatában súlyos veszteségeket szenvedett (az akciók végcélját nem érdemes összevetni, mivel Oroszország Hosztomelben tartósan akart berendezkedni, míg az Egyesült Államok azonnal távozott Venezuelából).

