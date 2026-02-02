Eddig nem látott felvétel került elő a háború első napjáról – Ezek után irigykedve nézhetnek az oroszok Amerikára

A hosztomeli támadás 2022. február 24-én, az orosz invázió első napján kezdődött, amikor az orosz légideszant-erők helikopteres rajtaütést indítottak a Kijev melletti Antonov (Hosztomel) repülőtér elfoglalására, hogy légi hídfőt teremtsenek és gyorsan csapatokat, felszerelést juttassanak a főváros közelébe.
A most közzétett felvételen az Mi-8-as szállítóhelikopterek érkezése látható, amely az elit VDV-egységeket vitte Kijev irányába. A felvétel második felén pedig ukrán szemszögből látható a támadás, ahogy az is, hogy a helikopterek folyamatosan csalikat indítanak –
ennek ellenére legalább egy helikopter MANPADS segítségével lelő az ukrán légvédelem.
A fehérorosz NEXTA hírportál szerint a videófelvétel előtti másodpercekben egy másik Mi-8-as helikoptert is elveszítettek.
Archival footage from the cockpit of a Russian Mi-8 helicopter that was part of the squadron flying toward Hostomel on the first day of the invasion, February 24, 2022.The second part of the video shows the moment one of the helicopters is shot down by a MANPADS. Just a few… pic.twitter.com/Wqhqj2TdzC https://t.co/Wqhqj2TdzC— NEXTA (@nexta_tv) February 1, 2026
Az akció – összehasonlítva az Egyesült Államok venezuelai beavatkozásával – kétségkívül kudarcos volt az oroszok számára. Míg az amerikai beavatkozást az Egyesült Államok légiereje veszteség nélkül zárta, addig az orosz betörés során Moszkva képtelen volt megszerezni a légifölényt és már a berepülés pillanatában súlyos veszteségeket szenvedett (az akciók végcélját nem érdemes összevetni, mivel Oroszország Hosztomelben tartósan akart berendezkedni, míg az Egyesült Államok azonnal távozott Venezuelából).
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Berobbanhat a kötvénypiac, és ebből még baj lehet
És még részleges kormányzati leállás is van.
Ennyi volt az évszázad ralija? Történelmi napokat él az arany és az ezüst
Trendforduló vagy vételi lehetőség: ez a nagy kérdés.
75 százalékkal többet érhet ez a részvény - És most nagy fantáziát látnak benne a profik is!
Ráadásul már órákon belül nagy mozgások jöhetnek.
A Graphisoft Park bejelentette: jóval magasabb lehet a profit, mint korábban várták
Módosították az előrejelzést.
Berezelt Trump ellensége? - Gyorsan újraindítják a tárgyalásokat
A partok mellett úszkáló amerikai flotta elég nyomós érvnek tűnik.
Európa szívéből kapott gigantikus támogatást Putyin háborús gépezete – Éveken át palira vettek mindenkit
Orosz védelmi vállalatoknak exportáltak eszközöket.
Hatalmas bejelentést tett Donald Trump!
Máris érezhető a hatása.
Az osztalék portfólióm - 2026. január
Két cég osztalékemelésére is számítottam az év elején, mindkettő bejelentette a már a következő negyedévre az osztalékot, és egyik sem emelt. Kis csalódás.VáltozásokHP Inc. (HPQ): Vás
Kitartás, kíváncsiság, alkalmazkodókészség - karriertippek a JP Morgan executive directorjától
Teljesítményalapú szingapúri iskolából több lépésen át került a JP Morgan traderi pozíciójába, ami nőként különösen komoly teljesítmény. Charmaine Cheok főzéssel vezeti le a stresszt
Rezsicsökkentés Európában
A HOLD Minutes e heti részében Szőcs Gábor senior portfóliókezelő mutatja be az energiapiacok alakulását: A HOLD Minutes érdekes és aktuális piaci, gazdasági jelenségeket elemző... The post
Újabb bankoknál drágulnak a vállalkozói számlák
A Raiffeisen Bankot követően újabb három pénzintézet jelentette be, hogy április elsejétől megemeli a vállalkozói bankszámlák költségét. A lakossági ügyfelek biztonságban vannak, de úgy
Az AI mánia margójára
Mostanra talán elhalt annyira az AI feletti izgalom, hogy értelmesen tudjunk beszélgetni róla. Szívesen olvasom a véleményedet a kommentek közt, mert könnyen lehet, hogy elsiklottam valami felett,
Globális minimumadó: közelgő bejelentési határidő
A 2025-ös üzleti év zárása a legtöbb vállalkozásnál eleve csúcsidőszak: beszámolók, adózási feladatok és jogszabályi határidők torlódnak a pénzügyi és adózási területeken. Ilyenko
Magyarország, a napenergia bajnoka
Magyarország 29 százalékos részarányával 2025-ben is megtartotta vezető helyét a globális napenergia-termelésben.
Innováció a rajtvonalnál: bér egységköltségek - a legfontosabb tudnivalók
Sok pályázatnál ösztönösen abból indulunk ki, hogy a projekthez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítást a munkaszerződés szerinti (tényleges) bér alapján tervezzük és számoljuk el.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Ennyi volt az évszázad ralija? Történelmi napokat él az arany és az ezüst
Trendforduló vagy vételi lehetőség: ez a nagy kérdés.
Az elmúlt 30 év egyik legrosszabb gazdasági periódusát éljük: hogyan tovább?
Nem tud nőni a GDP.
Túlélőcsomag 2026-ra: A kényszerű energiapiaci forradalom
Kényszer, amely alapjaiban írja át a magyar cégek stratégiáját.