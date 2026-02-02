Egyetlen feltételt szabott Putyin a béketárgyalásoknak: Zelenszkijnek döntenie kell

Reagált a Kreml arra, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök felvetette a lehetőséget, hogy semleges területen tárgyaljon Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

Dmitrij Peszkov, a Kreml sajtófőnöke mai sajtótájékoztatóján reagált az ukrán elnök felvetésére, aki azt mondta, hogy semleges területen szívesen találkozna az ellenséges ország elnökéve.

Zelenszkij kapcsolatfelvételt szeretne. Putyin már válaszolt erre: azt mondta, hogy ez csak Moszkvában lehetséges”

– mondta Peszkov.

Hozzátette: Putyin már többször is ismertette ezt az álláspontot, „mindenkinek régóta ismert” az orosz pozíció.

Arra is kitért, hogy a személyes elnöki találkozó lehetősége mellett Oroszország nyitott arra, hogy „meglévő formátumok szerint” tárgyaljon tovább, utalva arra, hogy például a héten is lesz egy orosz-ukrán-amerikai béketárgyalás Abu-Dzabiban.

A munkacsoportok már dolgoznak. Örülünk ennek és készek vagyunk folytatni a munkát annak érdekében, hogy az Ukrajna-kérdést rendezzük”

– mondta Peszkov.

Zelenszkij korábban többször is beszélt arról, hogy szerinte Putyin fél tőle, ezért nem akar vele találkozni.

Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images