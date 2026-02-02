  • Megjelenítés
Egymás után két támadást is túlélt a francia kormány, nagy nehezen átment a költségvetés
Egymás után két támadást is túlélt a francia kormány, nagy nehezen átment a költségvetés

Portfolio
Miután hétfőn két bizalmatlansági indítvány is elbukott, Franciaországban végre elfogadták a 2026-os költségvetést, ami átmeneti stabilitást hozhat Sébastien Lecornu miniszterelnök törékeny kisebbségi kormánya számára – írja a Reuters.

A költségvetés körüli viták immár közel két éve uralják a francia belpolitikát. Emmanuel Macron elnök 2024-es előrehozott választása patthelyzetet eredményezett a parlamentben, miközben az államháztartás hatalmas hiánya egyre sürgetőbbé tette a megszorításokat. A konfliktus már két miniszterelnök távozásához vezetett, megingatta az államadósság-piacokat, és aggodalommal töltötte el Franciaország európai partnereit.

Lecornu célzott engedményekkel szerezte meg a szocialisták támogatását, ezzel saját pozícióját is megerősítve.

Politikai siker és gazdasági kudarc egyszerre

– így jellemezte a helyzetet Alain Duhamel veterán politikai kommentátor az RTL rádióban.

A befektetők egyelőre megnyugodtak: a francia államadósság kockázati felára a német referenciahoz képest a 2024 júniusi szintre csökkent, vagyis arra a szintre, amely még az előrehozott választások bejelentése előtt volt jellemző.

A szocialisták legfőbb eredménye a népszerűtlen nyugdíjreform felfüggesztése: a nyugdíjkorhatár 64 évre emelése így a 2027 tavaszi elnökválasztás utáni időszakra tolódik.

A francia Nemzetgyűlésben ma egymást követően szavaztak a szélsőbaloldali Engedetlen Franciaország, illetve a Marine Le Pen-féle Nemzeti Tömörülés bizalmatlansági indítványára a kormánnya szemben. Mivel a szocialisták egyik indítványt sem támogatták, nem lett meg a többség, így mindkettő elbukott, és ez lehetővé tette, hogy átmenjen a költségvetési törvény.

A Nemzetgyűlésben a 2024 júniusi választások után patthelyzet alakult ki: nagyjából egyenlő nagyságú tömböt képez a baloldal, a Macron mögött álló centrista erők, illetve a Nemzeti Tömörülés. A baloldalhoz tartozó mérsékelt szocialisták megnyerésével azonban Lecornu-nek sikerült úrrá lennie a patthelyzeten.

Címlapkép forrása: Telmo Pinto/NurPhoto via Getty Images

