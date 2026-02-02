  • Megjelenítés
Felgyorsultak az események: jöhet a Meteor Ukrajnába, ettől félhetnek az oroszok
Globál

Felgyorsultak az események: jöhet a Meteor Ukrajnába, ettől félhetnek az oroszok

Portfolio
Svédország egyik legnagyobb katonai segélycsomagját készíti elő Ukrajna számára, és már a Meteor légiharc-rakéták átadásáról is tárgyalnak – közölte az ukrán védelmi minisztérium Mihajlo Fedorov és svéd kollégája, Pål Jonson találkozóját követően - tudósított a militarnyi.com.

A tervezett csomag várhatóan Saab gyártmányú légvédelmi és radarrendszereket, valamint az ukrán hadiipar finanszírozását foglalja magában. A támogatás különösen az elektronikai hadviselési rendszerekre és a pilóta nélküli repülőgépekre, köztük nagy hatótávolságú drónokra terjedne ki.

A megbeszéléseken külön napirendi pontként szerepelt a katonai repülés, így a Gripen vadászgépek esetleges szállítása is. A miniszterek megvitatták

a Meteor rakéták átadásának lehetőségét, amelyek fontos szerepet játszhatnak az irányított bombákat hordozó repülőgépek elleni védekezésben.

Svédország korábban jelezte, hogy kész több mint száz Gripen vadászgépet eladni Ukrajnának, és a svéd politikusok már egy ilyen szerződés részleges finanszírozásáról is egyeztetnek.

Még több Globál

Nukleáris veszély fenyeget Ukrajnában, rejtélyes behatolás a NATO keleti bástyájánál – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

A volt orosz elnök beismerte: egyetlen, rendkívül nehéz kérdés állja útját az ukrajnai békének

Kiadták a veszélyjelzést, szélsőséges időjárás érkezik Magyarországra

Fedorov elmondta, hogy a két ország a PURL-kezdeményezéshez való további hozzájáruláson dolgozik. Ez a program kritikus fontosságú fegyvereket, köztük ballisztikus rakéták elleni védelmi rendszereket biztosítana az ukrán hadsereg számára. A kétoldalú együttműködés részeként a Brave1 klaszter egy közös Brave-Sweden program elindítását tervezi. A társfinanszírozási modell lehetővé tenné védelmi ipari vállalatok támogatását és innovatív technológiai megoldások harctéri tesztelését. Emellett mindkét fél az ukrán technológiai fejlesztések svédországi közös gyártásának felgyorsításán dolgozik.

Kapcsolódó cikkünk

Nukleáris veszély fenyeget Ukrajnában, rejtélyes behatolás a NATO keleti bástyájánál – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Artur Widak/NurPhoto via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Rezsicsökkentés Európában

A HOLD Minutes e heti részében Szőcs Gábor senior portfóliókezelő mutatja be az energiapiacok alakulását: A HOLD Minutes érdekes és aktuális piaci, gazdasági jelenségeket elemző... The post

KonyhaKontrolling

Az AI mánia margójára

Mostanra talán elhalt annyira az AI feletti izgalom, hogy értelmesen tudjunk beszélgetni róla. Szívesen olvasom a véleményedet a kommentek közt, mert könnyen lehet, hogy elsiklottam valami felett,

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Az arany és az ezüst még mindig az évtized befektetése?
Hatalmas rángatások a piacokon - Mit csinál a magyar tőzsde?
Riadót fújt az atomügynökség: nukleáris katasztrófa fenyeget Magyarország szomszédjában
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility