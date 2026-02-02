Felgyorsultak az események: jöhet a Meteor Ukrajnába, ettől félhetnek az oroszok

A tervezett csomag várhatóan Saab gyártmányú légvédelmi és radarrendszereket, valamint az ukrán hadiipar finanszírozását foglalja magában. A támogatás különösen az elektronikai hadviselési rendszerekre és a pilóta nélküli repülőgépekre, köztük nagy hatótávolságú drónokra terjedne ki.

A megbeszéléseken külön napirendi pontként szerepelt a katonai repülés, így a Gripen vadászgépek esetleges szállítása is. A miniszterek megvitatták

a Meteor rakéták átadásának lehetőségét, amelyek fontos szerepet játszhatnak az irányított bombákat hordozó repülőgépek elleni védekezésben.

Svédország korábban jelezte, hogy kész több mint száz Gripen vadászgépet eladni Ukrajnának, és a svéd politikusok már egy ilyen szerződés részleges finanszírozásáról is egyeztetnek.

Fedorov elmondta, hogy a két ország a PURL-kezdeményezéshez való további hozzájáruláson dolgozik. Ez a program kritikus fontosságú fegyvereket, köztük ballisztikus rakéták elleni védelmi rendszereket biztosítana az ukrán hadsereg számára. A kétoldalú együttműködés részeként a Brave1 klaszter egy közös Brave-Sweden program elindítását tervezi. A társfinanszírozási modell lehetővé tenné védelmi ipari vállalatok támogatását és innovatív technológiai megoldások harctéri tesztelését. Emellett mindkét fél az ukrán technológiai fejlesztések svédországi közös gyártásának felgyorsításán dolgozik.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Artur Widak/NurPhoto via Getty Images