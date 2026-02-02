Figyelmeztetés érkezett: "A végső sokk időszakába lépett a Föld"

Az ELTE Meteorológiai Tanszékének szakértői, Szabó Péter doktorandusz és Pongrácz Rita adjunktus egy, matematikusok által készített globális kockázatelemző jelentés alapján arra hívják fel a figyelmet, hogy a globális felmelegedés felgyorsulása mögött nem kizárólag az üvegházhatású gázok állnak.

A levegőminőség javítását célzó intézkedések paradox módon ugyanis megszüntettek egy olyan hűtőhatást, amely évtizedeken át részben ellensúlyozta a melegedést.

Az emberi tevékenységből származó aeroszol-részecskék korábban ugyan szennyezték a levegőt, de egyben visszaverték a napsugárzás egy részét is. Az elmúlt években ezeknek a részecskéknek a koncentrációja világszerte drasztikusan csökkent. Ez a folyamat közegészségügyi szempontból kifejezetten kedvező, ugyanakkor megszüntette azt a természetes árnyékolást, amely mintegy fél Celsius-fokkal mérsékelte a globális hőmérsékletet.

A kénkibocsátás visszaszorítása az energiatermelésben és a nemzetközi hajózásban különösen nagy szerepet játszott ebben a változásban. A kutatók szerint ez a jelenség egyfajta "végső sokk" a klímarendszer számára, mert egy korábban fennálló, nem szándékos egyensúly hirtelen bomlott fel.

A fizikai összefüggés egyértelmű: minél kevesebb részecske lebeg a légkörben, annál több napsugárzás nyelődik el a felszínen, ami felgyorsítja a melegedést.

Műholdas megfigyelések alapján az aeroszolok eltűnésének hatása jóval erősebb annál, mint amit a korábbi modellszámítások jeleztek. A klímarendszer energiamérlege évtizedenként körülbelül 0,45 W/m² ütemben tolódik el, vagyis az óceánokban, a jégtakarókban és a légkörben a vártnál sokkal gyorsabban halmozódik fel a hő.

Az európai térségre vonatkozó elemzések különösen elgondolkodtatóak. 1980 és 2022 között a nyári hőmérséklet Közép-Európában ténylegesen 2,4 Celsius-fokkal emelkedett. A széles körben használt regionális klímamodellek ezzel szemben csak 1,3 fokos növekedést jeleztek előre, míg a legmodernebb globális modellek is csupán 1,9 fokos emelkedést mutattak. Vagyis még a legfejlettebb modellek is alulbecsülik a valós melegedést.

A másfél fokos globális küszöb átlépésével olyan folyamatok indulhatnak el, amelyek visszafordíthatatlan változásokhoz vezetnek.

A grönlandi és antarktiszi jégtakarók olvadása, a fagyott talaj (permafroszt) felolvadása vagy az Amazonas térségének esőerdei esetében várható állapotromlás nem feltétlenül fokozatos, hanem hirtelen, ugrásszerű lehet.

Ezeket a jelenségeket billenőpontoknak tekinti a tudomány. Ha egy rendszer elér egy ilyen kritikus pontot, összeomlása dominóhatást válthat ki, és magával ránthat más, egymással összefüggő alrendszereket is. Így a regionális változások globális, nehezen kezelhető következményekhez vezethetnek.

Gazdasági összeomlás fenyeget

A klímaváltozás gazdasági hatásai már most érzékelhetők az infláció emelkedésében, valamint az élelmiszer- és vízellátási zavarok gyakoribbá válásában - vélik a kutatók. A biztosítótársaságok bizonyos, kockázatosnak minősülő régiókból való kivonulása előrevetíti a biztosítási piacok részleges vagy teljes összeomlásának lehetőségét, ami súlyos pénzügyi sokkot okozhat.

A szakértők szerint a jelenlegi szén-dioxid-kvóták és nemzeti vállalások messze elmaradnak a szükséges szinttől. Még az üvegházhatású gázok kibocsátásának azonnali és teljes leállítása esetén is nagy valószínűséggel elérnénk a 2 Celsius-fokos melegedést 2050 előtt.

A század végére a klímakárok mértéke egyes országok éves GDP-jének akár a felét is felemésztheti, ami példátlan, rendszerszintű gazdasági válságot idézhet elő.

A kutatók hangsúlyozzák, hogy nem jelent reális és felelős megoldást az aeroszol-részecskék mesterséges visszajuttatása a légkörbe. A levegőtisztaság és a klímavédelem között nem lehet választani, mindkettő alapvető fontosságú. Ehelyett radikális kibocsátáscsökkentésre és célzott alkalmazkodási stratégiákra van szükség, különösen a leginkább veszélyeztetett infrastruktúrák és társadalmi csoportok védelmére.

Az ELTE szakértői egy nemzetközi felügyeleti szerv létrehozását javasolják, amely a pénzügyi stabilitási testületekhez hasonlóan, de kifejezetten a Föld éghajlati biztonságára fókuszálna. A 2008-as pénzügyi válság tanulsága szerint rendszerszintű szabályozások és összehangolt intézkedések kellenek ahhoz, hogy elkerüljük a klímaváltozás által kiváltott, globális gazdasági összeomlást.

