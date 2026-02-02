Hatott a fenyegetés: letérdelt Trump előtt az atomhatalom – Ez akár az ukrajnai háborúnak is véget vethet

Beleegyezett, hogy nem vásárol több orosz olajat, és sokkal többet vásárol az Egyesült Államokból és potenciálisan Venezuelából
– írta a Modival történt telefonbeszélgetésére utalva az amerikai elnök.
Ez segíteni fog abban, hogy VÉGET ÉRJEN A HÁBORÚ Ukrajnában, ami jelenleg is zajlik, és ahol emberek ezrei halnak meg minden héten
– tette hozzá Trump.
India az orosz kőolaj egyik legnagyobb vásárlója volt, amivel nagyban támogatta Vlagyimir Putyin orosz elnök háborús gépezetét. Trump tavaly augusztusban jelentett be 25 százalékos plusz vámot Indiára, hogy ezzel bírja rá az orosz kőolajimport leállítására. A két nagyhatalom közötti tárgyalások tavaly év végén megrekedtek, miközben az Európai Unió és India a múlt héten szabadkereskedelmi egyezményt hozott tető alá.
Az amerikai elnök most bejelentette, hogy az orosz kőolajimport leállításáért cserébe a 25 százalékos vámot 18 százalékosra mérsékli, az intézkedés pedig azonnal hatályba lép.
A Fehér Ház később pontosította Trump szavait. Van ugyanis egy 25 százalékos vám, amelyet "kölcsönös vámként" (reciprocal tariff) vetett ki Indiára, illetve van egy plusz 25 százalékos vám is, amelyet az orosz kőolaj vásárlása miatt. A Fehér Ház közölte, hogy
a kölcsönös vámot 25 százalékról 18 százalékra csökkentik, a másik 25 százalékos vámot pedig teljesen eltörlik.
Az indiai kormányfő az X-en köszönte meg Trumpnak a megegyezést.
Csodálatos volt ma beszélni kedves barátommal, Trump elnökkel. Örülök, hogy a Made in India termékekre mostantól 18%-ra csökkentett vám vonatkozik. Nagy köszönet Trump elnök úrnak az 1,4 milliárd indiai ember nevében ezért a csodálatos bejelentésért
– írta Modi.
Trump elnök vezetése létfontosságú a globális béke, stabilitás és jólét szempontjából. India teljes mértékben támogatja a béke érdekében tett erőfeszítéseit
– tette hozzá.
Címlapkép forrása: Andrew Harnik/Getty Images
