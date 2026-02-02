Hétévnyi aszály után özönvíz: víz alá került egy egész nagyváros, tömeges evakuálás kezdődött

A város szellemvárossá vált. Minden piac és üzlet bezárt, a legtöbb lakos önként elment, vagy kitelepítették

– mondta egy lakos, aki családját még a múlt héten Tangerbe menekítette. Ő maga visszatért Ksar el-Kebirbe, hogy önkéntesként segítsen a mentési munkálatokban.

A hatóságok menedékhelyeket és ideiglenes táborokat állítottak fel, a városba való belépést pedig megtiltották, így csak elhagyni lehetett a települést. A város egyes részein az áramszolgáltatást is lekapcsolták, az iskolák pedig szombatig zárva maradnak.

Az áradást részben a közeli Oued Makhazine víztározóból leeresztett víz okozta, miután a gát elérte maximális kapacitását.

Az aggaszt minket, hogy mi lesz ezután. A gát tele van, és nem tudjuk, meddig tart még ez a helyzet

– mondta a megkérdezett helyi.

A hadsereg mentőegységeket, teherautókat, felszerelést és egészségügyi személyzetet vezényelt a helyszínre.

Délebbre, Sidi Kacemben a Sebou folyó vízszintjének emelkedése miatt szintén megkezdték a lakosság evakuálását. A folyópartokat homokzsákokkal és ideiglenes gátakkal erősítették meg.

A heves esőzések hétévnyi aszálynak vetettek véget,

amely korábban arra kényszerítette Marokkót, hogy jelentős összegeket fektessen tengervíz-sótalanító üzemekbe. A hivatalos adatok szerint az ország víztározóinak feltöltöttsége mára elérte a 62 százalékot.

Címlapkép forrása: Abu Adem Muhammed/Anadolu via Getty Images