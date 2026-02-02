Hétévnyi aszály után özönvíz: víz alá került egy egész nagyváros, tömeges evakuálás kezdődött

A város szellemvárossá vált. Minden piac és üzlet bezárt, a legtöbb lakos önként elment, vagy kitelepítették
– mondta egy lakos, aki családját még a múlt héten Tangerbe menekítette. Ő maga visszatért Ksar el-Kebirbe, hogy önkéntesként segítsen a mentési munkálatokban.
A hatóságok menedékhelyeket és ideiglenes táborokat állítottak fel, a városba való belépést pedig megtiltották, így csak elhagyni lehetett a települést. A város egyes részein az áramszolgáltatást is lekapcsolták, az iskolák pedig szombatig zárva maradnak.
La ville de Ksar el-Kébir a vécu une nuit difficile marquée par de violentes inondations, ayant submergé des quartiers résidentiels et gravement endommagé des infrastructures essentielles, ce qui a entraîné une mobilisation exceptionnelle des autorités locales. Les détails. pic.twitter.com/DntvJQg9Ei https://t.co/DntvJQg9Ei— TelQuel (@TelQuelOfficiel) January 29, 2026
Az áradást részben a közeli Oued Makhazine víztározóból leeresztett víz okozta, miután a gát elérte maximális kapacitását.
Az aggaszt minket, hogy mi lesz ezután. A gát tele van, és nem tudjuk, meddig tart még ez a helyzet
– mondta a megkérdezett helyi.
A hadsereg mentőegységeket, teherautókat, felszerelést és egészségügyi személyzetet vezényelt a helyszínre.
Délebbre, Sidi Kacemben a Sebou folyó vízszintjének emelkedése miatt szintén megkezdték a lakosság evakuálását. A folyópartokat homokzsákokkal és ideiglenes gátakkal erősítették meg.
A heves esőzések hétévnyi aszálynak vetettek véget,
amely korábban arra kényszerítette Marokkót, hogy jelentős összegeket fektessen tengervíz-sótalanító üzemekbe. A hivatalos adatok szerint az ország víztározóinak feltöltöttsége mára elérte a 62 százalékot.
Címlapkép forrása: Abu Adem Muhammed/Anadolu via Getty Images
