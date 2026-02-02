  • Megjelenítés
Itt vannak a számok: rekordot döntött az orosz légierő
Itt vannak a számok: rekordot döntött az orosz légierő

Az ukrán Militarnyi a rendelkezésre álló adatok alapján arról írt, hogy az orosz légierő januárban rekordmennységű légibombát szórt az ukrán állásokra.

Korábban nem volt még példa arra, hogy az orosz légierő összesen 5717 légibombát dobjon le az ukránokra. Ez a mennyiség azt jelenti, hogy az egy hónappal korábbihoz képest 26 százalékos emelkedést tapasztalható. Ugyanakkor az orosz-ukrán háború 2022 februári kirobbanása óta egyszer sem számoltak ennyi támadást. Napi átlagban ez 184 bombát jelent, a korábbi csúcsokat még 2025 októberében és áprilisában mérték, akkor néhány száz bombatámadással kevesebbet regisztráltak.

A bejelentés szerint az oroszok egyre modernebb technológiákkal szerelik fel a légibombákat.

A támadásoknál kiemelt figyelmet kapott a precíziós csapások szerepe, valamint regisztráltak már sugárhajtóműves támadást is. Mindez azt jelenti, hogy Moszkva a korábbiaknál jóval messzebbre képes légicsapásokat mérni ezekkel immár 120 kilométerre a frontvonal mögött is képes támadásokat indítani ezekkel.

Címlapkép forrása: Viacheslav Madiievskyi/Ukrinform/NurPhoto via Getty Images

