Korábban nem volt még példa arra, hogy az orosz légierő összesen 5717 légibombát dobjon le az ukránokra. Ez a mennyiség azt jelenti, hogy az egy hónappal korábbihoz képest 26 százalékos emelkedést tapasztalható. Ugyanakkor az orosz-ukrán háború 2022 februári kirobbanása óta egyszer sem számoltak ennyi támadást. Napi átlagban ez 184 bombát jelent, a korábbi csúcsokat még 2025 októberében és áprilisában mérték, akkor néhány száz bombatámadással kevesebbet regisztráltak.
A bejelentés szerint az oroszok egyre modernebb technológiákkal szerelik fel a légibombákat.
A támadásoknál kiemelt figyelmet kapott a precíziós csapások szerepe, valamint regisztráltak már sugárhajtóműves támadást is. Mindez azt jelenti, hogy Moszkva a korábbiaknál jóval messzebbre képes légicsapásokat mérni ezekkel immár 120 kilométerre a frontvonal mögött is képes támadásokat indítani ezekkel.
Címlapkép forrása: Viacheslav Madiievskyi/Ukrinform/NurPhoto via Getty Images
Itt vannak a számok: rekordot döntött az orosz légierő
Ez minden eddigit felülmúlt.
