Kiderült: van egy fegyver, amit egész egyszerűen nem kaphat meg Ukrajna, ez áll a háttérben

Luke Pollard védelmi miniszter Mark Francois konzervatív képviselőnek adott írásbeli válaszában közölte, hogy a kormány a Watchkeeper átadása helyett újabb, költséghatékonyabb pilóta nélküli rendszerek beszerzését részesíti előnyben. Hangsúlyozta, hogy a 2010-ben szolgálatba állított drón óta a technológia rendkívüli ütemben fejlődött, amit nagyrészt az ukrajnai háborúban szerzett tapasztalatok gyorsítottak fel.

Az "Őrszem" hírszerzésre, megfigyelésre, célpont-meghatározásra és felderítésre szánt drón volt, amelyet 2019-ben állítottak hadrendbe. Eredeti élettartamát 2042-ben határozták meg,

az ukrán háború következtében azonban nagyon gyorsan elavult.

A tárca ezért olyan drónokra összpontosít, amelyek a Watchkeeperhez hasonló képességeket nyújtanak, de olcsóbbak, és nagy kockázatú környezetben is bevethetők.

Pollard a program pénzügyi vonatkozásairól is beszámolt. A Watchkeeperre 2024 novembere – amikor bejelentették a kivonást – és 2027 márciusa között összesen 115,886 millió fontot különítettek el.

Ez az összeg a rendszer fokozatos kivonását, valamint az új megoldásokra való átállást finanszírozza.

Az utódrendszernek szánt Project Corvus 2026 novemberében érkezik meg, vagyis még a Watchkeeper 2027 márciusára tervezett végleges kivonása előtt. Pollard szerint a hadsereg gyorsan áttér majd az új, fejlettebb rendszerre, amely a legfrissebb harctéri tapasztalatokra és technológiai újításokra épül.

Címlapkép forrása: Wikimedia Commons