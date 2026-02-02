  • Megjelenítés
Kihúznák az oroszok méregfogát: ezzel szemben Moszkva lelőhetetlen szuperrakétája is tehetetlen
Globál

Kihúznák az oroszok méregfogát: ezzel szemben Moszkva lelőhetetlen szuperrakétája is tehetetlen

Portfolio
Az Egyesült Államok 1,025 milliárd dollárt különített el az új LTAMDS radar gyártására, hogy orvosolja a Patriot légvédelmi rendszer egyik legsúlyosabb hiányosságát, és hatékonyabb védelmet nyújtson a modern ballisztikus fenyegetésekkel, köztük az orosz Iszkander–M rakétákkal szemben - tudósított a Defence Express.

A Pentagon közlése szerint a mostani finanszírozás 2030 márciusáig biztosítja az LTAMDS gyártását. A 2026-os védelmi költségvetésből előzetesen mintegy 255 millió dollárt folyósítanak, a fennmaradó összeget pedig az ezt követő években, fokozatosan utalják át. A szerződést a Raytheon teljesíti, a gyártás pedig a vállalat massachusettsi, andoveri üzemében zajlik.

A Patriot rendszer régóta ismert gyenge pontja a korábbi AN/MPQ–53 és AN/MPQ–65 radarok korlátozott látószöge.

A fix irányultság úgynevezett holttereket hoz létre, amelyeket az ellenség a rakétatámadások megtervezésénél kihasználhat. Az orosz erők bizonyítottan képesek úgy időzíteni ballisztikusrakéta-indításaikat, hogy ezekre a lefedettségi résekre játsszanak rá.

Az LTAMDS ezzel szemben teljes, 360 fokos lefedettséget biztosít. A fő radaregység mellett a rendszer két kiegészítő oldalsó antennát is tartalmaz, így megszűnnek a holtterek, és javul a több irányból érkező, összetett fenyegetések észlelése, követése és megsemmisítése. Ez a kialakítás kifejezetten a manőverező, illetve váratlan irányból közelítő fejlett ballisztikus rakéták ellen készült.

Még több Globál

Nukleáris veszély fenyeget Ukrajnában, rejtélyes behatolás a NATO keleti bástyájánál – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Átszakadt a frontvonal: újabb területen törtek be az oroszok Ukrajnába

Itt vannak a számok: rekordot döntött az orosz légierő

A radar nemrég fejezte be a kulcsfontosságú tesztfázisokat, és megkezdődött a sorozatgyártás. Kezdetben évente 12 egység elkészítésével számolnak, de a Raytheon a jelentős nemzetközi kereslet miatt a kapacitást évi 18 darabra kívánja növelni.

Lengyelország lett az első külföldi megrendelő: az új Patriot rendszereik részeként vásárolták meg az LTAMDS-t.

A program keretében az antennagyártás egy részét Lengyelországba telepítik, ami illeszkedik a Raytheon stratégiájába, amely a partnerországok mélyebb bevonását célozza az ellátási láncba.

Az LTAMDS program jól tükrözi a korszerű légvédelmi megoldások iránt világszerte robbanásszerűen növekvő keresletet. Az IRIS–T SLM és SLS rendszerekhez hasonlóan a radargyártók is folyamatos kapacitásbővítésen dolgoznak. A német Hensoldt és a francia Thales szintén fejleszti termelését, ami jelzi, hogy

a modern légvédelmi rendszerekben a szenzorok és radarok ugyanolyan kritikus és szűkös erőforrássá váltak, mint maguk az elfogórakéták.

Kapcsolódó cikkünk

Nukleáris veszély fenyeget Ukrajnában, rejtélyes behatolás a NATO keleti bástyájánál – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Rezsicsökkentés Európában

A HOLD Minutes e heti részében Szőcs Gábor senior portfóliókezelő mutatja be az energiapiacok alakulását: A HOLD Minutes érdekes és aktuális piaci, gazdasági jelenségeket elemző... The post

KonyhaKontrolling

Az AI mánia margójára

Mostanra talán elhalt annyira az AI feletti izgalom, hogy értelmesen tudjunk beszélgetni róla. Szívesen olvasom a véleményedet a kommentek közt, mert könnyen lehet, hogy elsiklottam valami felett,

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Az arany és az ezüst még mindig az évtized befektetése?
Vérengzés a piacokon - Egyre csúnyább, ami történik
Szivárognak a felvételek: hatalmas a mozgolódás Oroszország határánál, évtizedek óta elhagyott helyre tér vissza az orosz hadsereg
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility