Kihúznák az oroszok méregfogát: ezzel szemben Moszkva lelőhetetlen szuperrakétája is tehetetlen

A Pentagon közlése szerint a mostani finanszírozás 2030 márciusáig biztosítja az LTAMDS gyártását. A 2026-os védelmi költségvetésből előzetesen mintegy 255 millió dollárt folyósítanak, a fennmaradó összeget pedig az ezt követő években, fokozatosan utalják át. A szerződést a Raytheon teljesíti, a gyártás pedig a vállalat massachusettsi, andoveri üzemében zajlik.

A Patriot rendszer régóta ismert gyenge pontja a korábbi AN/MPQ–53 és AN/MPQ–65 radarok korlátozott látószöge.

A fix irányultság úgynevezett holttereket hoz létre, amelyeket az ellenség a rakétatámadások megtervezésénél kihasználhat. Az orosz erők bizonyítottan képesek úgy időzíteni ballisztikusrakéta-indításaikat, hogy ezekre a lefedettségi résekre játsszanak rá.

Az LTAMDS ezzel szemben teljes, 360 fokos lefedettséget biztosít. A fő radaregység mellett a rendszer két kiegészítő oldalsó antennát is tartalmaz, így megszűnnek a holtterek, és javul a több irányból érkező, összetett fenyegetések észlelése, követése és megsemmisítése. Ez a kialakítás kifejezetten a manőverező, illetve váratlan irányból közelítő fejlett ballisztikus rakéták ellen készült.

A radar nemrég fejezte be a kulcsfontosságú tesztfázisokat, és megkezdődött a sorozatgyártás. Kezdetben évente 12 egység elkészítésével számolnak, de a Raytheon a jelentős nemzetközi kereslet miatt a kapacitást évi 18 darabra kívánja növelni.

Lengyelország lett az első külföldi megrendelő: az új Patriot rendszereik részeként vásárolták meg az LTAMDS-t.

A program keretében az antennagyártás egy részét Lengyelországba telepítik, ami illeszkedik a Raytheon stratégiájába, amely a partnerországok mélyebb bevonását célozza az ellátási láncba.

Az LTAMDS program jól tükrözi a korszerű légvédelmi megoldások iránt világszerte robbanásszerűen növekvő keresletet. Az IRIS–T SLM és SLS rendszerekhez hasonlóan a radargyártók is folyamatos kapacitásbővítésen dolgoznak. A német Hensoldt és a francia Thales szintén fejleszti termelését, ami jelzi, hogy

a modern légvédelmi rendszerekben a szenzorok és radarok ugyanolyan kritikus és szűkös erőforrássá váltak, mint maguk az elfogórakéták.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio