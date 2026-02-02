Most jöhet a háború legnagyobb csatája: 700 ezres várost akar megszállni az orosz hadsereg - Hatalmas művelet kezdődött

Az orosz hadsereg megkezdte a katonai műveleteket Zaporizzsja város elfoglalására – jelenti az orosz TASZSZ hírügynökség.

Az információ forrása nem az orosz védelmi minisztérium, hanem Andrej Marocskó orosz harctéri tudósító, aki rendszeresen nyilatkozik az orosz állami médiának.

Az információim szerint az orosz hadsereg már kitisztította Prigyorozsnyét és elindult nyugatra – a kulcsfontosságú Zaporizzsja város felé”

- mondta a haditudósító az orosz lapnak.

Azt mondja: az orosz erők hamarosan elvágják az Orehovó (Orihiv) felé vezető utánpótlási útvonalat, ezután pedig

nagyobb offenzíva kezdődik majd Zaporizzsja város ellen.







Az ellenséges védelmi rendszereken itt hatalmas lyukak vannak. Jöttek jelentések arról, hogy az ukrán csapatok elkezdték engedély nélkül elhagyni védelmi állásaikat, az ukrán milíciák menekülnek a frontvonalról”

– állítja Marocskó, bizonyítékok nélkül.

A déli Zaporizzsja megyében ukrán térképek, jelentések szerint is nagyobb orosz offenzíva zajlik, de az egykor 700 ezres lélekszámú Zaporizzsja várost még nem érték el az orosz csapatok. A moszkvai gyalogsági alakulatok jelenleg Sztyepnohirszk térségében, Zaporizzsja város határától 19 kilométerre, délre tartózkodnak.

Ahhoz, hogy Orihivet elvágják az oroszok Zaporizzsjától, még körülbelül 10-15 kilométert kellene haladniuk, hogy elvágják a H-08-os főutat. Tüzérségi rendszerekkel (tarackok, MLRS) azonban már Orihivet és a főutat is be tudják lőni az orosz katonák.

Ha az orosz csapatok valóban megpróbálják megszállni Zaporizzsja várost, a háború legnagyobb és legvéresebb csatája jöhet, amely jó eséllyel éveken át húzódik majd. Zaporizzsja Ukrajna hetedik legnagyobb városa, Oroszország 2022-ben "annektálta" a megye többi részével együtt, de a 2022-es invázió kezdete óta még csak megközelíteni sem tudták.

Címlapkép forrása: Artem Priakhin/SOPA Images/LightRocket via Getty Images