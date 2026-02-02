Moszkva egyértelművé tette, mi lesz, ha európai katonákat telepítenek Ukrajnába

A minisztérium szerint a nyugati országok katonai egységeinek, létesítményeinek, raktárainak vagy bármilyen más infrastruktúrájának ukrajnai elhelyezése elfogadhatatlan, mert az közvetlen fenyegetést jelent Oroszország biztonságára. A tárca hangsúlyozta, hogy minden felmerülő javaslatot abból a szempontból vizsgálnak, hogy az mennyiben felel meg Moszkva elvárásainak és a hadművelet céljainak.
A közlemény kitér arra is, hogy Volodimir Zelenszkij január 12-én újabb javaslatokat juttatott el az Egyesült Államoknak. Moszkva értékelése szerint "Kijev továbbra is azon dolgozik, hogy Oroszországot állítsa be a tárgyalások meghiúsítójának". Az orosz diplomácia közölte: a jövőben is igyekszik leleplezni az ukrán vezetés és nyugati támogatóinak manővereit.
Az orosz tárca korábban többször is jelezte, hogy a NATO-tagállamok csapatainak bármilyen formában történő ukrajnai állomásoztatása elfogadhatatlan, és súlyos eszkalációhoz vezethet. Vlagyimir Putyin elnök egyértelművé tette: Moszkva az orosz határok közelében megjelenő külföldi katonai kontingenseket törvényes célpontnak tekinti. Hozzátette, hogy
egy esetleges békemegállapodás után a külföldi katonai jelenlét a szomszédos országban szerinte indokolatlan lenne.
