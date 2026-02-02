  • Megjelenítés
Moszkva egyértelművé tette, mi lesz, ha európai katonákat telepítenek Ukrajnába
Globál

Moszkva egyértelművé tette, mi lesz, ha európai katonákat telepítenek Ukrajnába

Portfolio
Oroszország katonai beavatkozásként értékelné, ha nyugati csapatokat vezényelnének Ukrajna területére – közölte az orosz külügyminisztérium Szergej Lavrov tárcavezető sajtótájékoztatójára érkezett kérdésekre adott válaszaiban a Ria Novosztyi beszámolója szerint.

A minisztérium szerint a nyugati országok katonai egységeinek, létesítményeinek, raktárainak vagy bármilyen más infrastruktúrájának ukrajnai elhelyezése elfogadhatatlan, mert az közvetlen fenyegetést jelent Oroszország biztonságára. A tárca hangsúlyozta, hogy minden felmerülő javaslatot abból a szempontból vizsgálnak, hogy az mennyiben felel meg Moszkva elvárásainak és a hadművelet céljainak.

A közlemény kitér arra is, hogy Volodimir Zelenszkij január 12-én újabb javaslatokat juttatott el az Egyesült Államoknak. Moszkva értékelése szerint "Kijev továbbra is azon dolgozik, hogy Oroszországot állítsa be a tárgyalások meghiúsítójának". Az orosz diplomácia közölte: a jövőben is igyekszik leleplezni az ukrán vezetés és nyugati támogatóinak manővereit.

Az orosz tárca korábban többször is jelezte, hogy a NATO-tagállamok csapatainak bármilyen formában történő ukrajnai állomásoztatása elfogadhatatlan, és súlyos eszkalációhoz vezethet. Vlagyimir Putyin elnök egyértelművé tette: Moszkva az orosz határok közelében megjelenő külföldi katonai kontingenseket törvényes célpontnak tekinti. Hozzátette, hogy

egy esetleges békemegállapodás után a külföldi katonai jelenlét a szomszédos országban szerinte indokolatlan lenne.

