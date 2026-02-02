Váratlan fordulat: Európa egyik legerősebb hatalma bejelentette, mikor ülne tárgyalóasztalhoz Putyinnal
Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter szerint Franciaország kész párbeszédet folytatni Oroszországgal, amennyiben az Ukrajna felé teljes átlátható módon zajlik - tudósított a RBK.
Nukleáris veszély fenyeget Ukrajnában, rejtélyes behatolás a NATO keleti bástyájánál – Ukrajnai háborús híreink hétfőn
Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború aktualitásaival.
