Nukleáris veszély fenyeget Ukrajnában, rejtélyes behatolás a NATO keleti bástyájánál – Ukrajnai háborús híreink hétfőn
Nukleáris veszély fenyeget Ukrajnában, rejtélyes behatolás a NATO keleti bástyájánál – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Portfolio
Az ENSZ égisze alatt működő Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) kormányzótanácsa pénteken rendkívüli ülést tartott az ukrajnai energetikai létesítmények elleni orosz támadások nukleáris kockázatairól - számol be az AP. A lengyel hatóságok a szombatra virradó éjjel ideiglenesen lezárták a légteret a lengyel-belarusz határ északi szakaszán, miután azonosítatlan tárgyakat, feltehetően Belaruszból érkező csempészballonokat észleltek a térségben - számol be a Kyiv Independent. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.
Váratlan fordulat: Európa egyik legerősebb hatalma bejelentette, mikor ülne tárgyalóasztalhoz Putyinnal

Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter szerint Franciaország kész párbeszédet folytatni Oroszországgal, amennyiben az Ukrajna felé teljes átlátható módon zajlik - tudósított a RBK.

Váratlan fordulat: Európa egyik legerősebb hatalma bejelentette, mikor ülne tárgyalóasztalhoz Putyinnal
Nukleáris veszély fenyeget Ukrajnában, rejtélyes behatolás a NATO keleti bástyájánál – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború aktualitásaival.

Tegnapi tudósításunkat itt olvashatja vissza:

Fontos bejelentést tett Volodimir Zelenszkij, folytatódik a diplomáciai nagyüzem - Vasárnapi híreink az ukrán frontról percről percre

Nincs megállás, a hétvégén is folytatódik az esés a kriptopiacokon
Már 15 halálos áldozata van egy munkásbuszt ért dróntámadásnak Ukrajnában
Szivárognak a felvételek: hatalmas a mozgolódás Oroszország határánál, évtizedek óta elhagyott helyre tér vissza az orosz hadsereg
