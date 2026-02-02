Több mint 7 millió gyereket oltanak be négy nap alatt: még mindig nem sikerült legyőzni a veszélyes kórt

A járványos gyermekbénulás elleni oltási kampány kezdődött hétfőn Afganisztánban.

Az afgán közegészségügyi minisztérium jelentése szerint a négynapos kampány idején

7,3 millió, 5 év alatti kisgyerek kapja majd meg a betegség elleni, szájon át adható cseppeket 18 tartományban.

A tárca felszólította a helyi törzsi és vallási vezetőket, illetve a szülőket, hogy működjenek közre az oltási kampány sikerében.

Idén még nem jelentettek járványos gyermekbénulásos esetet Afganisztánban, de tavaly legkevesebb kilenc megbetegedést erősítettek meg.

Afganisztán és a szomszédos Pakisztán azon kevés ország közé tartozik, ahol még nem sikerült felszámolni a járványos gyermekbénulást okozó poliovírus terjedését.

A járványos gyermekbénulás vagy poliomyelitis vírusa szájon át jut a szervezetbe, részben cseppfertőzéssel terjed. A betegség a legtöbb esetben tünetmentes, ám súlyos esetben akár tartós testi fogyatékosságot, még rosszabb esetben halálos kimenetelű bénulást okozhat. Védőoltásokkal a világ legtöbb országában már sikerült megszüntetni a betegséget.

