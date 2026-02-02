Váratlan dominót indított el Trump Grönland-terve: új állam születhet a zulu királyok volt földjén?

A Boervolk of the Orange Free State nevű csoport hivatalos területi követelést nyújtott be a KwaZulu-Natal tartományban található földekre. A beadvány a múlt héten jelent meg a kormányzati közlönyben, és az ENSZ gyarmati államok függetlenségéről szóló határozatára, valamint Donald Trump amerikai elnök grönlandi terveire hivatkozik.

A szervezet szerint Trump azzal, hogy felvetette Grönland megvásárlását, közvetve megkérdőjelezte: Dánia gyarmatosító múltja önmagában elegendő jogalapot jelent-e az arktikus sziget birtoklására.

A csoport úgy érvel, hogy ha a dán igény vizsgálható, akkor a dél-afrikai területek történelmi hovatartozása is újragondolható.

A vitatott földeket az afrikaanerek – főként holland telepesek leszármazottai – egy zulu uralkodótól szerezték meg 1840-ben. A telepesek egy örökösödési háborúban támogatták a királyt fivérével szemben, ezért jutalmul területet kaptak. A britek azonban a második búr háború idején erőszakkal elvették ezeket a földeket, majd 1910-ben a Dél-afrikai Unióhoz csatolták őket.

A szeparatista szervezet állítása szerint a terület olyan önkéntes adásvételi és megállapodási szerződésekből származik, amelyeket Dingaan és Mpande zulu királyokkal kötöttek az afrikaanerek. Érvelésük alapján Nagy-Britannia soha nem volt a terület jogos tulajdonosa, ezért azt jogszerűen nem is ruházhatta át a Dél-afrikai Unióra.

Így szerintük a földek jogilag a mai dél-afrikai állam fennhatósága alá sem tartoznak,

amely az apartheid 1994-es megszűnése után jött létre jelenlegi formájában.

Történészek ezzel szemben rámutatnak, hogy a zuluk nem a nyugati jogfelfogás szerinti földtulajdon fogalmát használták. Dingaan király 1837-ben ugyan földet adományozott az afrikaanereknek, de a következő évben egy lakoma során több telepest megöletett. A telepesek válaszul fivérét, Mpandét támogatták a lázadásban, és a háború végén őt kiáltották ki királynak.

A dél-afrikai kormány korábban már engedélyezte egy másik fehér szeparatista közösség, Orania működését az Oranje folyó mentén. A mostani területi igényt azonban szakértők szerint aligha fogják elfogadni.

