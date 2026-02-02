  • Megjelenítés
Váratlan dominót indított el Trump Grönland-terve: új állam születhet a zulu királyok volt földjén?
Globál

Váratlan dominót indított el Trump Grönland-terve: új állam születhet a zulu királyok volt földjén?

Portfolio
Egy dél-afrikai fehér szeparatista szervezet, a Boervolk of the Orange Free State területi igényt jelentett be a KwaZulu-Natal tartományban fekvő földekre, az ENSZ gyarmati államokról szóló határozatára és Donald Trump grönlandi törekvéseire hivatkozva – írja a Reuters.

A Boervolk of the Orange Free State nevű csoport hivatalos területi követelést nyújtott be a KwaZulu-Natal tartományban található földekre. A beadvány a múlt héten jelent meg a kormányzati közlönyben, és az ENSZ gyarmati államok függetlenségéről szóló határozatára, valamint Donald Trump amerikai elnök grönlandi terveire hivatkozik.

A szervezet szerint Trump azzal, hogy felvetette Grönland megvásárlását, közvetve megkérdőjelezte: Dánia gyarmatosító múltja önmagában elegendő jogalapot jelent-e az arktikus sziget birtoklására.

A csoport úgy érvel, hogy ha a dán igény vizsgálható, akkor a dél-afrikai területek történelmi hovatartozása is újragondolható.

A vitatott földeket az afrikaanerek – főként holland telepesek leszármazottai – egy zulu uralkodótól szerezték meg 1840-ben. A telepesek egy örökösödési háborúban támogatták a királyt fivérével szemben, ezért jutalmul területet kaptak. A britek azonban a második búr háború idején erőszakkal elvették ezeket a földeket, majd 1910-ben a Dél-afrikai Unióhoz csatolták őket.

Még több Globál

Áttört a frontvonal Szuminál, megváltozott az oroszok taktikája – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Sokasodnak a jelek: csak álca lehetett a fegyverszünet, elsöprő támadásra készülhet Oroszország

Elkeseredett elképzelés látott napvilágot Oroszországban: olyan nukleáris csapást mérnének az Egyesült Államokra, amely Moszkvának is nagyon fájna

A szeparatista szervezet állítása szerint a terület olyan önkéntes adásvételi és megállapodási szerződésekből származik, amelyeket Dingaan és Mpande zulu királyokkal kötöttek az afrikaanerek. Érvelésük alapján Nagy-Britannia soha nem volt a terület jogos tulajdonosa, ezért azt jogszerűen nem is ruházhatta át a Dél-afrikai Unióra.

Így szerintük a földek jogilag a mai dél-afrikai állam fennhatósága alá sem tartoznak,

amely az apartheid 1994-es megszűnése után jött létre jelenlegi formájában.

Történészek ezzel szemben rámutatnak, hogy a zuluk nem a nyugati jogfelfogás szerinti földtulajdon fogalmát használták. Dingaan király 1837-ben ugyan földet adományozott az afrikaanereknek, de a következő évben egy lakoma során több telepest megöletett. A telepesek válaszul fivérét, Mpandét támogatták a lázadásban, és a háború végén őt kiáltották ki királynak.

A dél-afrikai kormány korábban már engedélyezte egy másik fehér szeparatista közösség, Orania működését az Oranje folyó mentén. A mostani területi igényt azonban szakértők szerint aligha fogják elfogadni.

Címlapkép forrása: Tebogo Letsie/City Press/Gallo Images via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Rezsicsökkentés Európában

A HOLD Minutes e heti részében Szőcs Gábor senior portfóliókezelő mutatja be az energiapiacok alakulását: A HOLD Minutes érdekes és aktuális piaci, gazdasági jelenségeket elemző... The post

KonyhaKontrolling

Az AI mánia margójára

Mostanra talán elhalt annyira az AI feletti izgalom, hogy értelmesen tudjunk beszélgetni róla. Szívesen olvasom a véleményedet a kommentek közt, mert könnyen lehet, hogy elsiklottam valami felett,

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Áttört a frontvonal Szuminál, megváltozott az oroszok taktikája – Ukrajnai háborús híreink hétfőn
Hatalmas rángatások és fordulatok a piacokon - Eldőlni látszik az irány
Felgyorsultak az események: jöhet a Meteor Ukrajnába, ettől félhetnek az oroszok
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility