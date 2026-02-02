Vészleállás az Egyesült Államokban: máris felfüggesztette a működését az egyik legfontosabb hivatal

AgroFood 2026 A hazai élelmiszeripar tematikus szakmai konferenciája: középpontban a hatékonyság, a versenyképesség és az üzleti siker

Emily Liddel, a hivatal helyettes biztosa közleményben jelezte, hogy a jelentés új időpontját csak a kormányzati finanszírozás helyreállítása után tűzik ki.

A részleges leállás idejére a BLS felfüggeszti az adatgyűjtést, az adatfeldolgozást és a nyilvánosság tájékoztatását is.

A keddre tervezett decemberi munkaerő-felmérés közzétételét szintén elhalasztják.

