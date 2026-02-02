Videó: Ukrajnába indult Oroszország legrémisztőbb fegyvere, sosem jutott el a célpontig

A csapásmérés még a belgorodi régióban történt, a videón jól látszik, hogy az ukrán erők több drónt is bevetettek a célpont megsemmisítése érdekében. A kilométerekről látható robbanás alapján egyértelmű, hogy a jármű indítókonténere töltve volt.
For the first time, a Russian TOS-1A Solntsepyok was destroyed on the Russian territory, in Belgorod Oblast. The operation was carried out by the 72nd Separate Mechanized Brigade pic.twitter.com/ZVJdswCWMw https://t.co/ZVJdswCWMw— Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) February 2, 2026
A TOSz-1 „Szolncepjok” egy nagy rombolóerejű, termobárikus tölteteket használó rakéta-sorozatvető rendszer (orosz terminológia szerint nehéz lángszóróról), amely harckocsi-alvázon működik.
A TOSz-1-esek hatalmas pusztításra képesek, összesen 30 darab 220 milliméteres rakéta indítására alkalmas.
A termobárikus, vagy aeroszol fegyverek lényege az, hogy a célpontra ledobott, vagy kilőtt bomba, vagy rakéta először gyúlékony anyagokat juttat a levegőbe, majd egy másodlagos töltet ezeket lobbantja lángra. A robbanás lökéshulláma, majd az elégett oxigén okozta nyomáscsökkenés ellen csak légmentesen zárt bunkerek nyújthatnak védelmet.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
