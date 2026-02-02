Videó: Ukrajnába indult Oroszország legrémisztőbb fegyvere, sosem jutott el a célpontig

A 72. ukrán dandár tette közzé a felvételeket arról, hogy még Oroszország területén megsemmisített egy TOSz-1A nehéz lángszórót / termobárikus rakéta-sorozatvetőt.

A csapásmérés még a belgorodi régióban történt, a videón jól látszik, hogy az ukrán erők több drónt is bevetettek a célpont megsemmisítése érdekében. A kilométerekről látható robbanás alapján egyértelmű, hogy a jármű indítókonténere töltve volt.

For the first time, a Russian TOS-1A Solntsepyok was destroyed on the Russian territory, in Belgorod Oblast. The operation was carried out by the 72nd Separate Mechanized Brigade pic.twitter.com/ZVJdswCWMw https://t.co/ZVJdswCWMw — Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) February 2, 2026

A TOSz-1 „Szolncepjok” egy nagy rombolóerejű, termobárikus tölteteket használó rakéta-sorozatvető rendszer (orosz terminológia szerint nehéz lángszóróról), amely harckocsi-alvázon működik.

A TOSz-1-esek hatalmas pusztításra képesek, összesen 30 darab 220 milliméteres rakéta indítására alkalmas.

A termobárikus, vagy aeroszol fegyverek lényege az, hogy a célpontra ledobott, vagy kilőtt bomba, vagy rakéta először gyúlékony anyagokat juttat a levegőbe, majd egy másodlagos töltet ezeket lobbantja lángra. A robbanás lökéshulláma, majd az elégett oxigén okozta nyomáscsökkenés ellen csak légmentesen zárt bunkerek nyújthatnak védelmet.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images