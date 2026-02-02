  • Megjelenítés
Videó: Ukrajnába indult Oroszország legrémisztőbb fegyvere, sosem jutott el a célpontig
Globál

Videó: Ukrajnába indult Oroszország legrémisztőbb fegyvere, sosem jutott el a célpontig

Portfolio
A 72. ukrán dandár tette közzé a felvételeket arról, hogy még Oroszország területén megsemmisített egy TOSz-1A nehéz lángszórót / termobárikus rakéta-sorozatvetőt.

A csapásmérés még a belgorodi régióban történt, a videón jól látszik, hogy az ukrán erők több drónt is bevetettek a célpont megsemmisítése érdekében. A kilométerekről látható robbanás alapján egyértelmű, hogy a jármű indítókonténere töltve volt.

A TOSz-1 „Szolncepjok” egy nagy rombolóerejű, termobárikus tölteteket használó rakéta-sorozatvető rendszer (orosz terminológia szerint nehéz lángszóróról), amely harckocsi-alvázon működik.

A TOSz-1-esek hatalmas pusztításra képesek, összesen 30 darab 220 milliméteres rakéta indítására alkalmas.

Még több Globál

Áttört a frontvonal Szuminál, megváltozott az oroszok taktikája – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Kiderült: van egy fegyver, amit egész egyszerűen nem kaphat meg Ukrajna, ez áll a háttérben

Moszkva egyértelművé tette, mi lesz, ha európai katonákat telepítenek Ukrajnába

A termobárikus, vagy aeroszol fegyverek lényege az, hogy a célpontra ledobott, vagy kilőtt bomba, vagy rakéta először gyúlékony anyagokat juttat a levegőbe, majd egy másodlagos töltet ezeket lobbantja lángra. A robbanás lökéshulláma, majd az elégett oxigén okozta nyomáscsökkenés ellen csak légmentesen zárt bunkerek nyújthatnak védelmet.

Kapcsolódó cikkünk

Áttört a frontvonal Szuminál, megváltozott az oroszok taktikája – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Rezsicsökkentés Európában

A HOLD Minutes e heti részében Szőcs Gábor senior portfóliókezelő mutatja be az energiapiacok alakulását: A HOLD Minutes érdekes és aktuális piaci, gazdasági jelenségeket elemző... The post

KonyhaKontrolling

Az AI mánia margójára

Mostanra talán elhalt annyira az AI feletti izgalom, hogy értelmesen tudjunk beszélgetni róla. Szívesen olvasom a véleményedet a kommentek közt, mert könnyen lehet, hogy elsiklottam valami felett,

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Áttört a frontvonal Szuminál, megváltozott az oroszok taktikája – Ukrajnai háborús híreink hétfőn
Pluszban zárt Amerika
Bekérették az EU összes nagykövetét: nagyon kiakadt a renegát állam
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility