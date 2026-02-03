  • Megjelenítés
Áttört a frontvonal Szuminál, megváltozott az oroszok taktikája – Ukrajnai háborús híreink hétfőn
Globál

Áttört a frontvonal Szuminál, megváltozott az oroszok taktikája – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Portfolio
Az orosz MK.ru oldal beszámolója szerint újabb területen szakadt át a frontvonal Ukrajnában. Az orosz alakulatok Szumiban hajtottak végre támadást, a helyzet egyelőre redkívül instabil. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint az oroszok látványosan megváltoztatták a taktikájukat Ukrajnában, immár nem az energetikai létesítmények jelentik az elsődleges célpontot – számolt be az RBK. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.
Megosztás

Keddi tudósításunk

Megosztás

Videó: Ukrajnába indult Oroszország legrémisztőbb fegyvere, sosem jutott el a célpontig

A 72. ukrán dandár tette közzé a felvételeket arról, hogy még Oroszország területén megsemmisített egy TOSz-1A nehéz lángszórót / termobárikus rakéta-sorozatvetőt.

Tovább a cikkhez
Videó: Ukrajnába indult Oroszország legrémisztőbb fegyvere, sosem jutott el a célpontig
Megosztás

Kiderült: van egy fegyver, amit egész egyszerűen nem kaphat meg Ukrajna, ez áll a háttérben

A brit védelmi minisztérium elutasította, hogy a kivonás alatt álló Watchkeeper drónt Ukrajnának átadja, ugyanakkor megerősítette, hogy a rendszerre továbbra is költenek, és ismertette az utódrendszer, a Project Corvus tervezett szállítási dátumát - jelentette az UK Defence Journal.

Tovább a cikkhez
Kiderült: van egy fegyver, amit egész egyszerűen nem kaphat meg Ukrajna, ez áll a háttérben
Megosztás

Moszkva egyértelművé tette, mi lesz, ha európai katonákat telepítenek Ukrajnába

Oroszország katonai beavatkozásként értékelné, ha nyugati csapatokat vezényelnének Ukrajna területére – közölte az orosz külügyminisztérium Szergej Lavrov tárcavezető sajtótájékoztatójára érkezett kérdésekre adott válaszaiban a Ria Novosztyi beszámolója szerint.

Tovább a cikkhez
Moszkva egyértelművé tette, mi lesz, ha európai katonákat telepítenek Ukrajnába
Megosztás

Darabokra szedte az ukrán hírszerzés Oroszország rettegett fegyverét - Megdöbbentő felfedezésekre jutottak

Az ukrán katonai hírszerzés a War & Sanctions projekt keretében részletes vizsgálatot tett közzé az orosz UMPK-modulok (univerzális tervezési és korrekciós modulok) gyártásáról, amelyhez interaktív 3D-modell, részletes alkatrész-adatbázis és 31 érintett oroszországi vállalat adatai is kapcsolódnak - jelentette a militarnyi.com.

Tovább a cikkhez
Darabokra szedte az ukrán hírszerzés Oroszország rettegett fegyverét - Megdöbbentő felfedezésekre jutottak
Megosztás

Sokasodnak a jelek: csak álca lehetett a fegyverszünet, elsöprő támadásra készülhet Oroszország

Egyre több információ terjed arról, hogy Oroszország megkezdte a Tu-95MSz bombázói visszavezénylését Ukrajna közelébe, amely egy készülő támadás előjele lehet.

Tovább a cikkhez
Sokasodnak a jelek: csak álca lehetett a fegyverszünet, elsöprő támadásra készülhet Oroszország
Megosztás

Elkeseredett elképzelés látott napvilágot Oroszországban: olyan nukleáris csapást mérnének az Egyesült Államokra, amely Moszkvának is nagyon fájna

Vlagyimir Szolovjov, az egyik legismertebb Kreml-közeli propagandista a Rosszija 1 csatornán sugárzott műsorában nukleáris támadást sürgetett az űrben a SpaceX Starlink-műholdjainak megsemmisítésére, és kijelentette: az sem érdekli, ha közben az oroszok is megsemmisülnek - írta meg az United24.

Tovább a cikkhez
Elkeseredett elképzelés látott napvilágot Oroszországban: olyan nukleáris csapást mérnének az Egyesült Államokra, amely Moszkvának is nagyon fájna
Megosztás

Hatott a fenyegetés: letérdelt Trump előtt az atomhatalom – Ez akár az ukrajnai háborúnak is véget vethet

Donald Trump amerikai elnök a Truth Social-ön jelentette be, hogy India nevében Narendra Modi miniszterelnök beleegyezett abba, hogy nem vásárolnak több orosz kőolajat.

Tovább a cikkhez
Hatott a fenyegetés: letérdelt Trump előtt az atomhatalom – Ez akár az ukrajnai háborúnak is véget vethet
Megosztás

Drón csapódott egy lengyel katonai bázisra, éppen a NATO „Achilles-sarka” közelében

Január 28-án szerdán egy ismeretlen eredetű drón zuhant le egy katonai bázisra a kelet-lengyelországi Przasnyszban – tudta meg a lengyel Radio ZET.

Tovább a cikkhez
Drón csapódott egy lengyel katonai bázisra, éppen a NATO „Achilles-sarka” közelében
Megosztás

Eddig nem látott felvétel került elő a háború első napjáról – Ezek után irigykedve nézhetnek az oroszok Amerikára

X-en kezdett terjedni egy rövid felvétel az orosz-ukrán háború első napjáról, a hosztomeli repülőtér elleni támadásról.

Tovább a cikkhez
Eddig nem látott felvétel került elő a háború első napjáról – Ezek után irigykedve nézhetnek az oroszok Amerikára
Megosztás

Hatalmas győzelmet ünnepeltek az oroszok – Kiderült, mi vezetett a nem mindennapi sikerhez

Január végén tették közzé a videót az orosz erők, amelyen állításuk szerint legalább három ukrán – köztük egy amerikai gyártmányú F-16-os vadászgép – megsemmisítése látható. A mirhorodi légibázis elleni csapást azóta részletesebben is kielemezték, így fény derült néhány apróbb részletre.

Tovább a cikkhez
Hatalmas győzelmet ünnepeltek az oroszok – Kiderült, mi vezetett a nem mindennapi sikerhez
Megosztás

Váratlan fordulat a béketárgyalások előtt: kiderült, mit gondolnak valójában az ukránok a legfontosabb kérdésről

Az ukrán lakosság szűk többsége továbbra is elutasítja, hogy a Donbászt biztonsági garanciákért cserébe átadják Oroszországnak – derül ki a Kijevi Nemzetközi Szociológiai Intézet (KIIS) legfrissebb felméréséből, melyet az RBK szemlézett.

Tovább a cikkhez
Váratlan fordulat a béketárgyalások előtt: kiderült, mit gondolnak valójában az ukránok a legfontosabb kérdésről
Megosztás

Európa szívéből kapott gigantikus támogatást Putyin háborús gépezete – Éveken át palira vettek mindenkit

Öt férfit tartóztattak le Németországban, akik a gyanú szerint megsértették az Oroszország elleni uniós embargót, és ipari termékeket exportáltak orosz fegyvergyártóknak – írja a Politico.

Tovább a cikkhez
Európa szívéből kapott gigantikus támogatást Putyin háborús gépezete – Éveken át palira vettek mindenkit
Megosztás

Most jöhet a háború legnagyobb csatája: 700 ezres várost akar megszállni az orosz hadsereg - Hatalmas művelet kezdődött

Az orosz hadsereg megkezdte a katonai műveleteket Zaporizzsja város elfoglalására – jelenti az orosz TASZSZ hírügynökség.

Tovább a cikkhez
Most jöhet a háború legnagyobb csatája: 700 ezres várost akar megszállni az orosz hadsereg - Hatalmas művelet kezdődött
Megosztás

Egyetlen feltételt szabott Putyin a béketárgyalásoknak: Zelenszkijnek döntenie kell

Reagált a Kreml arra, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök felvetette a lehetőséget, hogy semleges területen tárgyaljon Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

Tovább a cikkhez
Egyetlen feltételt szabott Putyin a béketárgyalásoknak: Zelenszkijnek döntenie kell
Megosztás

A megszállt területek ellen hajtott végre támadást Ukrajna

Zaporizzsja és Donyeck megye megszállt területén hajtott végre katonai csapásokat az ukrán haderő: egy parancsnoki központ, egy lőszerraktár és egy drónindító rendszer megsemmisítését jelentették be ma délután.

(UNN)

Megosztás

Katonai elemző: kész az orosz recept, pillanatokon belül összeomolhat Ukrajna

Az orosz MK.ru hírportálnak elemezte az orosz-ukrán háború eseményeit Igor Korotcsenko katonai elemző.

Tovább a cikkhez
Katonai elemző: kész az orosz recept, pillanatokon belül összeomolhat Ukrajna
Megosztás

Szerdára tolódott a béketárgyalás következő köre

Dmtirij Peszkov, a Kreml sajtótitkára bejelentette, hogy az ukrajnai békemegbeszélések következő körét szerdán és csütörtökön fogják tartani. Az eredeti időpont február 1. lett volna, ám a felek menetrendjeit ki kellett igazítani. A háromoldalú tanácskozást az Egyesült Arab Emírségek fővárosában, Abu-Dzabiban tartják.

(TASzSz)

Megosztás

Dermesztő beismerés az ukrán légierőtől: kifogytak a rakéták, védtelenek a kritikus célpontok

Időnként teljesen kifogynak a rakétákból az ukrán légvédelmi rendszerek a készlethiány miatt – mondta Jurij Ihnat, az Ukrán Légierő kommunikációs osztályának vezetője az RBK-nak adott interjúban.

Tovább a cikkhez
Dermesztő beismerés az ukrán légierőtől: kifogytak a rakéták, védtelenek a kritikus célpontok
Megosztás

Megváltozott az orosz taktika: már nem az energiahálózatot lövik, hanem valami mást céloznak

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint az oroszok látványosan megváltoztatták a taktikájukat Ukrajnában, immár nem az energetikai létesítmények jelentik az elsődleges célpontot – számolt be az RBK.

Tovább a cikkhez
Megváltozott az orosz taktika: már nem az energiahálózatot lövik, hanem valami mást céloznak
Megosztás

Sötéten látják a háború jövőjét az ukránok, de van, ami riasztó lehet az oroszoknak

Friss közvélemény-kutatást közölt a Kijevi Nemzetközi Szociológiai Intézet (KIIS), amelyben az ukránok véleményét prezentálták a háborúval kapcsolatban – írja a Kyiv Independent.

Tovább a cikkhez
Sötéten látják a háború jövőjét az ukránok, de van, ami riasztó lehet az oroszoknak
Megosztás

Elfoglalták Pridorozsnojét az oroszok

Az orosz védelmi minisztérium legfrissebb jelentése szerint támadó alakulatok elfoglalták a Zaporizzsja megyei Pridorozsnoje települést. Ez mintegy 60 kilométerre fekszik keletre a háború előtt még mintegy 700 ezer fős lakosságú Zaporizzsja várostól.

(TASzSz)

Megosztás

Felgyorsultak az események: jöhet a Meteor Ukrajnába, ettől félhetnek az oroszok

Svédország egyik legnagyobb katonai segélycsomagját készíti elő Ukrajna számára, és már a Meteor légiharc-rakéták átadásáról is tárgyalnak – közölte az ukrán védelmi minisztérium Mihajlo Fedorov és svéd kollégája, Pål Jonson találkozóját követően - tudósított a militarnyi.com.

Tovább a cikkhez
Felgyorsultak az események: jöhet a Meteor Ukrajnába, ettől félhetnek az oroszok
Megosztás

Ukrán drónjelentés

Február 2-re virradóra összesen 171 drónnal támadtak az oroszok Ukrajnára, áll a kijevi védelmi minisztérium jelentésében. A légvédelem összesen 159 alkalommal képes volt megsemmisíteni az érkező fegyvereket, a 12 drón 8 helyen okozott detonációt. Ezeken felül egy darab Iszkander-M típusú ballisztikus rakétával támadták Ukrajnát.

(Euromaidan Press)

Megosztás

A volt orosz elnök beismerte: egyetlen, rendkívül nehéz kérdés állja útját az ukrajnai békének

Dmitrij Medvegyev korábbi orosz elnök egyszerre több lapnak is interjút adott, ám a beszélgetés egyes kijelentései csak lassan kerülnek nyilvánosságra.

Tovább a cikkhez
A volt orosz elnök beismerte: egyetlen, rendkívül nehéz kérdés állja útját az ukrajnai békének
Megosztás

Friss térképen a titokban épülő Új Donbász-vonal: hamarosan jön a rendszer igazi tesztje

A francia Clément Molin OSINT-elemző frissítette az ukrán védelmi állásokat jelölő térképét.

Tovább a cikkhez
Friss térképen a titokban épülő Új Donbász-vonal: hamarosan jön a rendszer igazi tesztje
Megosztás

Kihúznák az oroszok méregfogát: ezzel szemben Moszkva lelőhetetlen szuperrakétája is tehetetlen

Az Egyesült Államok 1,025 milliárd dollárt különített el az új LTAMDS radar gyártására, hogy orvosolja a Patriot légvédelmi rendszer egyik legsúlyosabb hiányosságát, és hatékonyabb védelmet nyújtson a modern ballisztikus fenyegetésekkel, köztük az orosz Iszkander–M rakétákkal szemben - tudósított a Defence Express.

Tovább a cikkhez
Kihúznák az oroszok méregfogát: ezzel szemben Moszkva lelőhetetlen szuperrakétája is tehetetlen
Megosztás

Cserkaszit támadták az oroszok

Az orosz erők február 2-re virradóra az ukrán Csekaszi megye ellen indítottak támadásokat.

Kemény éjszaka volt a Cserkaszi régió számára. Oroszország hatalmas légi támadást indított. Több helyszínen, köztük a regionális központban is rögzítjük az ellenséges drónok zuhanását, ami tüzet okozott

- jelentette ki Ihor Taburec, a Cserkaszi Regionális Katonai Közigazgatás vezetője.

(RBK)

Megosztás

Átszakadt a frontvonal: újabb területen törtek be az oroszok Ukrajnába

Az orosz MK.ru oldal beszámolója szerint újabb területen szakadt át a frontvonal Ukrajnában.

Tovább a cikkhez
Átszakadt a frontvonal: újabb területen törtek be az oroszok Ukrajnába
Megosztás

Robbanásokat jelentettek Belgorod megyében

Február 2-án a hajnali órákban robbanásokat jelentettek az orosz Belgorod régióból. A beszámolók szerint ukrán drónok okoztak detonációt Sztarij Oszkol városában, összesen hatról írnak.

(Kyiv Independent)

Megosztás

Itt vannak a számok: rekordot döntött az orosz légierő

Az ukrán Militarnyi a rendelkezésre álló adatok alapján arról írt, hogy az orosz légierő januárban rekordmennységű légibombát szórt az ukrán állásokra.

Tovább a cikkhez
Itt vannak a számok: rekordot döntött az orosz légierő
Megosztás

Váratlan fordulat: Európa egyik legerősebb hatalma bejelentette, mikor ülne tárgyalóasztalhoz Putyinnal

Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter szerint Franciaország kész párbeszédet folytatni Oroszországgal, amennyiben az Ukrajna felé teljes átlátható módon zajlik - tudósított a RBK.

Tovább a cikkhez
Váratlan fordulat: Európa egyik legerősebb hatalma bejelentette, mikor ülne tárgyalóasztalhoz Putyinnal
Megosztás

Nukleáris veszély fenyeget Ukrajnában, rejtélyes behatolás a NATO keleti bástyájánál – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború aktualitásaival.

Tegnapi tudósításunkat itt olvashatja vissza:

Kapcsolódó cikkünk

Fontos bejelentést tett Volodimir Zelenszkij, folytatódik a diplomáciai nagyüzem - Vasárnapi híreink az ukrán frontról percről percre

Címlapkép forrása: Ukrinform/NurPhoto via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Rezsicsökkentés Európában

A HOLD Minutes e heti részében Szőcs Gábor senior portfóliókezelő mutatja be az energiapiacok alakulását: A HOLD Minutes érdekes és aktuális piaci, gazdasági jelenségeket elemző... The post

KonyhaKontrolling

Az AI mánia margójára

Mostanra talán elhalt annyira az AI feletti izgalom, hogy értelmesen tudjunk beszélgetni róla. Szívesen olvasom a véleményedet a kommentek közt, mert könnyen lehet, hogy elsiklottam valami felett,

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Pluszban zárt Amerika
Tépni kezdték a dollárt - Így reagál a forint
Bekérették az EU összes nagykövetét: nagyon kiakadt a renegát állam
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility