Áttört a frontvonal Szuminál, megváltozott az oroszok taktikája – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Az orosz erők február 2-re virradóra az ukrán Csekaszi megye ellen indítottak támadásokat.

Kemény éjszaka volt a Cserkaszi régió számára. Oroszország hatalmas légi támadást indított. Több helyszínen, köztük a regionális központban is rögzítjük az ellenséges drónok zuhanását, ami tüzet okozott

- jelentette ki Ihor Taburec, a Cserkaszi Regionális Katonai Közigazgatás vezetője.

(RBK)