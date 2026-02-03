Áttört a frontvonal Szuminál, megváltozott az oroszok taktikája – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Keddi tudósításunk
Keddi hírfolyamunk itt olvasható:
Videó: Ukrajnába indult Oroszország legrémisztőbb fegyvere, sosem jutott el a célpontig
A 72. ukrán dandár tette közzé a felvételeket arról, hogy még Oroszország területén megsemmisített egy TOSz-1A nehéz lángszórót / termobárikus rakéta-sorozatvetőt.
Kiderült: van egy fegyver, amit egész egyszerűen nem kaphat meg Ukrajna, ez áll a háttérben
A brit védelmi minisztérium elutasította, hogy a kivonás alatt álló Watchkeeper drónt Ukrajnának átadja, ugyanakkor megerősítette, hogy a rendszerre továbbra is költenek, és ismertette az utódrendszer, a Project Corvus tervezett szállítási dátumát - jelentette az UK Defence Journal.
Moszkva egyértelművé tette, mi lesz, ha európai katonákat telepítenek Ukrajnába
Oroszország katonai beavatkozásként értékelné, ha nyugati csapatokat vezényelnének Ukrajna területére – közölte az orosz külügyminisztérium Szergej Lavrov tárcavezető sajtótájékoztatójára érkezett kérdésekre adott válaszaiban a Ria Novosztyi beszámolója szerint.
Darabokra szedte az ukrán hírszerzés Oroszország rettegett fegyverét - Megdöbbentő felfedezésekre jutottak
Az ukrán katonai hírszerzés a War & Sanctions projekt keretében részletes vizsgálatot tett közzé az orosz UMPK-modulok (univerzális tervezési és korrekciós modulok) gyártásáról, amelyhez interaktív 3D-modell, részletes alkatrész-adatbázis és 31 érintett oroszországi vállalat adatai is kapcsolódnak - jelentette a militarnyi.com.
Sokasodnak a jelek: csak álca lehetett a fegyverszünet, elsöprő támadásra készülhet Oroszország
Egyre több információ terjed arról, hogy Oroszország megkezdte a Tu-95MSz bombázói visszavezénylését Ukrajna közelébe, amely egy készülő támadás előjele lehet.
Elkeseredett elképzelés látott napvilágot Oroszországban: olyan nukleáris csapást mérnének az Egyesült Államokra, amely Moszkvának is nagyon fájna
Vlagyimir Szolovjov, az egyik legismertebb Kreml-közeli propagandista a Rosszija 1 csatornán sugárzott műsorában nukleáris támadást sürgetett az űrben a SpaceX Starlink-műholdjainak megsemmisítésére, és kijelentette: az sem érdekli, ha közben az oroszok is megsemmisülnek - írta meg az United24.
Hatott a fenyegetés: letérdelt Trump előtt az atomhatalom – Ez akár az ukrajnai háborúnak is véget vethet
Donald Trump amerikai elnök a Truth Social-ön jelentette be, hogy India nevében Narendra Modi miniszterelnök beleegyezett abba, hogy nem vásárolnak több orosz kőolajat.
Drón csapódott egy lengyel katonai bázisra, éppen a NATO „Achilles-sarka” közelében
Január 28-án szerdán egy ismeretlen eredetű drón zuhant le egy katonai bázisra a kelet-lengyelországi Przasnyszban – tudta meg a lengyel Radio ZET.
Eddig nem látott felvétel került elő a háború első napjáról – Ezek után irigykedve nézhetnek az oroszok Amerikára
X-en kezdett terjedni egy rövid felvétel az orosz-ukrán háború első napjáról, a hosztomeli repülőtér elleni támadásról.
Hatalmas győzelmet ünnepeltek az oroszok – Kiderült, mi vezetett a nem mindennapi sikerhez
Január végén tették közzé a videót az orosz erők, amelyen állításuk szerint legalább három ukrán – köztük egy amerikai gyártmányú F-16-os vadászgép – megsemmisítése látható. A mirhorodi légibázis elleni csapást azóta részletesebben is kielemezték, így fény derült néhány apróbb részletre.
Váratlan fordulat a béketárgyalások előtt: kiderült, mit gondolnak valójában az ukránok a legfontosabb kérdésről
Az ukrán lakosság szűk többsége továbbra is elutasítja, hogy a Donbászt biztonsági garanciákért cserébe átadják Oroszországnak – derül ki a Kijevi Nemzetközi Szociológiai Intézet (KIIS) legfrissebb felméréséből, melyet az RBK szemlézett.
Európa szívéből kapott gigantikus támogatást Putyin háborús gépezete – Éveken át palira vettek mindenkit
Öt férfit tartóztattak le Németországban, akik a gyanú szerint megsértették az Oroszország elleni uniós embargót, és ipari termékeket exportáltak orosz fegyvergyártóknak – írja a Politico.
Most jöhet a háború legnagyobb csatája: 700 ezres várost akar megszállni az orosz hadsereg - Hatalmas művelet kezdődött
Az orosz hadsereg megkezdte a katonai műveleteket Zaporizzsja város elfoglalására – jelenti az orosz TASZSZ hírügynökség.
Egyetlen feltételt szabott Putyin a béketárgyalásoknak: Zelenszkijnek döntenie kell
Reagált a Kreml arra, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök felvetette a lehetőséget, hogy semleges területen tárgyaljon Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.
A megszállt területek ellen hajtott végre támadást Ukrajna
Zaporizzsja és Donyeck megye megszállt területén hajtott végre katonai csapásokat az ukrán haderő: egy parancsnoki központ, egy lőszerraktár és egy drónindító rendszer megsemmisítését jelentették be ma délután.
(UNN)
Katonai elemző: kész az orosz recept, pillanatokon belül összeomolhat Ukrajna
Az orosz MK.ru hírportálnak elemezte az orosz-ukrán háború eseményeit Igor Korotcsenko katonai elemző.
Szerdára tolódott a béketárgyalás következő köre
Dmtirij Peszkov, a Kreml sajtótitkára bejelentette, hogy az ukrajnai békemegbeszélések következő körét szerdán és csütörtökön fogják tartani. Az eredeti időpont február 1. lett volna, ám a felek menetrendjeit ki kellett igazítani. A háromoldalú tanácskozást az Egyesült Arab Emírségek fővárosában, Abu-Dzabiban tartják.
(TASzSz)
Dermesztő beismerés az ukrán légierőtől: kifogytak a rakéták, védtelenek a kritikus célpontok
Időnként teljesen kifogynak a rakétákból az ukrán légvédelmi rendszerek a készlethiány miatt – mondta Jurij Ihnat, az Ukrán Légierő kommunikációs osztályának vezetője az RBK-nak adott interjúban.
Megváltozott az orosz taktika: már nem az energiahálózatot lövik, hanem valami mást céloznak
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint az oroszok látványosan megváltoztatták a taktikájukat Ukrajnában, immár nem az energetikai létesítmények jelentik az elsődleges célpontot – számolt be az RBK.
Sötéten látják a háború jövőjét az ukránok, de van, ami riasztó lehet az oroszoknak
Friss közvélemény-kutatást közölt a Kijevi Nemzetközi Szociológiai Intézet (KIIS), amelyben az ukránok véleményét prezentálták a háborúval kapcsolatban – írja a Kyiv Independent.
Elfoglalták Pridorozsnojét az oroszok
Az orosz védelmi minisztérium legfrissebb jelentése szerint támadó alakulatok elfoglalták a Zaporizzsja megyei Pridorozsnoje települést. Ez mintegy 60 kilométerre fekszik keletre a háború előtt még mintegy 700 ezer fős lakosságú Zaporizzsja várostól.
(TASzSz)
Felgyorsultak az események: jöhet a Meteor Ukrajnába, ettől félhetnek az oroszok
Svédország egyik legnagyobb katonai segélycsomagját készíti elő Ukrajna számára, és már a Meteor légiharc-rakéták átadásáról is tárgyalnak – közölte az ukrán védelmi minisztérium Mihajlo Fedorov és svéd kollégája, Pål Jonson találkozóját követően - tudósított a militarnyi.com.
Ukrán drónjelentés
Február 2-re virradóra összesen 171 drónnal támadtak az oroszok Ukrajnára, áll a kijevi védelmi minisztérium jelentésében. A légvédelem összesen 159 alkalommal képes volt megsemmisíteni az érkező fegyvereket, a 12 drón 8 helyen okozott detonációt. Ezeken felül egy darab Iszkander-M típusú ballisztikus rakétával támadták Ukrajnát.
A volt orosz elnök beismerte: egyetlen, rendkívül nehéz kérdés állja útját az ukrajnai békének
Dmitrij Medvegyev korábbi orosz elnök egyszerre több lapnak is interjút adott, ám a beszélgetés egyes kijelentései csak lassan kerülnek nyilvánosságra.
Friss térképen a titokban épülő Új Donbász-vonal: hamarosan jön a rendszer igazi tesztje
A francia Clément Molin OSINT-elemző frissítette az ukrán védelmi állásokat jelölő térképét.
Kihúznák az oroszok méregfogát: ezzel szemben Moszkva lelőhetetlen szuperrakétája is tehetetlen
Az Egyesült Államok 1,025 milliárd dollárt különített el az új LTAMDS radar gyártására, hogy orvosolja a Patriot légvédelmi rendszer egyik legsúlyosabb hiányosságát, és hatékonyabb védelmet nyújtson a modern ballisztikus fenyegetésekkel, köztük az orosz Iszkander–M rakétákkal szemben - tudósított a Defence Express.
Cserkaszit támadták az oroszok
Az orosz erők február 2-re virradóra az ukrán Csekaszi megye ellen indítottak támadásokat.
Kemény éjszaka volt a Cserkaszi régió számára. Oroszország hatalmas légi támadást indított. Több helyszínen, köztük a regionális központban is rögzítjük az ellenséges drónok zuhanását, ami tüzet okozott
- jelentette ki Ihor Taburec, a Cserkaszi Regionális Katonai Közigazgatás vezetője.
(RBK)
Átszakadt a frontvonal: újabb területen törtek be az oroszok Ukrajnába
Az orosz MK.ru oldal beszámolója szerint újabb területen szakadt át a frontvonal Ukrajnában.
Robbanásokat jelentettek Belgorod megyében
Február 2-án a hajnali órákban robbanásokat jelentettek az orosz Belgorod régióból. A beszámolók szerint ukrán drónok okoztak detonációt Sztarij Oszkol városában, összesen hatról írnak.
Itt vannak a számok: rekordot döntött az orosz légierő
Az ukrán Militarnyi a rendelkezésre álló adatok alapján arról írt, hogy az orosz légierő januárban rekordmennységű légibombát szórt az ukrán állásokra.
Váratlan fordulat: Európa egyik legerősebb hatalma bejelentette, mikor ülne tárgyalóasztalhoz Putyinnal
Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter szerint Franciaország kész párbeszédet folytatni Oroszországgal, amennyiben az Ukrajna felé teljes átlátható módon zajlik - tudósított a RBK.
Nukleáris veszély fenyeget Ukrajnában, rejtélyes behatolás a NATO keleti bástyájánál – Ukrajnai háborús híreink hétfőn
Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború aktualitásaival.
Tegnapi tudósításunkat itt olvashatja vissza:
