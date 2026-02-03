Bejelentette a NATO: példátlan támogatást kaphat Ukrajna - Vadászgépek, katonák indulnak meg

A főtitkár elmonndta, hogy Ukrajnának nemcsak erős fegyveres erőkre, hanem erős szövetségesi támogatásra is szüksége van. Az Egyesült Államok, Európa és Kanada már jelezte készségét bizonyos biztonsági garanciák nyújtására. A "Hajlandók Koalíciója" előrelépést ért el e garanciák kidolgozásában, legutóbb a párizsi tárgyalásokon.

Rutte kiemelte:

amint megszületik a békemegállapodás, a segítséget vállaló szövetségesek fegyveres erői, légiereje és haditengerészete azonnal megjelenik. A

többi NATO-tagország más formában járul majd hozzá a támogatáshoz.

"A háború befejezéséhez nehéz döntésekre van szükség. Ukrajnának tudnia kell, hogy minden áldozat, minden elvesztett élet és elszenvedett megpróbáltatás nem ismétlődhet meg. A békének tartósnak kell lennie, nagyhatalmi támogatással. Önök nem akarnak újabb Budapesti Memorandumot vagy újabb Minszket" – szögezte le a főtitkár.

Rutte február 3-án érkezett Kijevbe, ahol a Verhovna Rada 15. ülésszakának megnyitóján szólalt fel. Legutóbb tavaly áprilisban járt Ukrajnában, amikor Volodimir Zelenszkij elnökkel közösen Odesszába látogatott.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images