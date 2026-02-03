  • Megjelenítés
Bejelentette a NATO: példátlan támogatást kaphat Ukrajna - Vadászgépek, katonák indulnak meg
Globál

Bejelentette a NATO: példátlan támogatást kaphat Ukrajna - Vadászgépek, katonák indulnak meg

Portfolio
Mark Rutte NATO-főtitkár a Verhovna Radában elmondott beszédében hangsúlyozta, hogy a szövetség célja nem csupán a háború lezárása, hanem a tartós béke megteremtése Ukrajna számára - tudósított a RBC.

A főtitkár elmonndta, hogy Ukrajnának nemcsak erős fegyveres erőkre, hanem erős szövetségesi támogatásra is szüksége van. Az Egyesült Államok, Európa és Kanada már jelezte készségét bizonyos biztonsági garanciák nyújtására. A "Hajlandók Koalíciója" előrelépést ért el e garanciák kidolgozásában, legutóbb a párizsi tárgyalásokon.

Rutte kiemelte:

amint megszületik a békemegállapodás, a segítséget vállaló szövetségesek fegyveres erői, légiereje és haditengerészete azonnal megjelenik. A

többi NATO-tagország más formában járul majd hozzá a támogatáshoz.

Még több Globál

Hatalmas ostromra készül Ukrajna, a legváratlanabb helyről kapott csúnya pofont Oroszország - Háborús híreink kedden

Nagy bajban lehet több ember a világ egyik legsötétebb diktatúrájában - Megkérkezett a bejelentés

Szokatlan húzás: váratlanul felbukkant egy csomó ötödik generációs J-20-as lopakodó vadászgép

"A háború befejezéséhez nehéz döntésekre van szükség. Ukrajnának tudnia kell, hogy minden áldozat, minden elvesztett élet és elszenvedett megpróbáltatás nem ismétlődhet meg. A békének tartósnak kell lennie, nagyhatalmi támogatással. Önök nem akarnak újabb Budapesti Memorandumot vagy újabb Minszket" – szögezte le a főtitkár.

Rutte február 3-án érkezett Kijevbe, ahol a Verhovna Rada 15. ülésszakának megnyitóján szólalt fel. Legutóbb tavaly áprilisban járt Ukrajnában, amikor Volodimir Zelenszkij elnökkel közösen Odesszába látogatott.

Kapcsolódó cikkünk

Hatalmas ostromra készül Ukrajna, a legváratlanabb helyről kapott csúnya pofont Oroszország - Háborús híreink kedden

Bénító csapást szenvedett Oroszország? Megtörte a csendet a Kreml: elmondták, szerintük mi történik valójában

Brutális támadás érte Oroszországot: amerikai rakéták zúgtak a légtérben, riasztották a védelmi erőket

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Áttört a frontvonal Szuminál, megváltozott az oroszok taktikája – Ukrajnai háborús híreink hétfőn
Hatalmas ostromra készül Ukrajna, a legváratlanabb helyről kapott csúnya pofont Oroszország - Háborús híreink kedden
Most jöhet a háború legnagyobb csatája: 700 ezres várost akar megszállni az orosz hadsereg - Hatalmas művelet kezdődött
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility