FONTOS Ezt sokáig megemlegetjük: rohamra indult a magyar lakosság, a legtapasztaltabb bankárok sem láttak még ilyet
Brutális támadás érte Oroszországot: amerikai rakéták zúgtak a légtérben, riasztották a védelmi erőket
Brutális támadás érte Oroszországot: amerikai rakéták zúgtak a légtérben, riasztották a védelmi erőket

Intenzív támadás érte Oroszországot az elmúlt 24 órában Ukrajna felől: az orosz légvédelmi erők folyamatosan dolgoztak, összesen majdnem 100 drónt és még néhány amerikai rakétát lelőttek a légtérben.

Az orosz védelmi minisztérium reggeli jelentésében az olvasható, hogy Oroszország légvédelmi erői összesen 99 drónt lőttek le az elmúlt 24 órában az orosz légtérben, emellett

az ukrán haderő amerikai HIMARS-rakétaindítókkal és siklóbombákkal támadta a határ menti régiókat.

Támadásokat jelentettek Rosztov, Kurszk és Belgorod megyéből, de a légvédelmi erők ukrán drónokat lelőttek Orjol régióban is.

Ellentétben az ukrán védelmi minisztériummal, Oroszország nem közli, mennyi drónt, rakétát nem sikerült lelőni és azzal sem transzparensek, ezek a támadások milyen károkat okoztak.

Oroszország és Ukrajna rendszeresen támadja egymás területét nagy hatótávolságú fegyverekkel.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

