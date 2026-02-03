  • Megjelenítés
Elismerték az ukránok: kritikus a helyzet Kijevben
Elismerték az ukránok: kritikus a helyzet Kijevben

MTI
Kritikusnak nevezete Kijev energiaellátási helyzetét Denisz Smihal első miniszterelnök-helyettes, energetikai miniszter kedden a Telegram-oldalán közzé tett bejegyzésében a fővárosi válságstáb ülését követően.

"Az energetikai rendszerben bonyolult helyzet alakult ki. Az energetikai szakemberek vészleállási ütemterveket alkalmaznak, a kritikus szakaszokon már megkezdődött a kiegészítő generátorok elhelyezése. (...) Tekintettel a kritikus helyzetre, az ülésen sürgős intézkedéseket vitattak meg a rendszer stabilizálására" - írta.

Közölte, hogy megrongálódtak a termelő létesítmények, a fő- és elosztó hálózatok Kijevben, valamint egyéb régiók mellett Vinnyicában, Dnyipropetrovszkban, Odesszában és Harkivban is. Olekszij Kuleba, Ukrajna újjáépítéséért felelős miniszterelnök-helyettese a tanácskozáson arról számolt be, hogy Kijevben több mint 1100 lakóépületben továbbra sincs fűtés.

Az orosz csapások nyomán az ukrán villamosenergia-termelő, illetve elosztó hálózatban keletkezett károk miatt mindennaposak az ütemezett áramszünetek.

Helyenként 8-16 órán keresztül nincs áramszolgáltatás.

Vitalij Zajcsenko, az Ukrenerho állami áramszolgáltató vállalat igazgatótanácsának elnöke szerint az ilyen ütemezett áramszünetek akár egész télen megmaradhatnak. Ivan Fedorov, a Zaporizzsja megyei közigazgatás vezetője kedden a Telegramon közölte, hogy egy orosz dróncsapás következtében az azonos nevű megyeszékhelyen legalább két civil vesztette életét, s további nyolcan sérültek meg.

