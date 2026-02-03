Elismerték az ukránok: kritikus a helyzet Kijevben

"Az energetikai rendszerben bonyolult helyzet alakult ki. Az energetikai szakemberek vészleállási ütemterveket alkalmaznak, a kritikus szakaszokon már megkezdődött a kiegészítő generátorok elhelyezése. (...) Tekintettel a kritikus helyzetre, az ülésen sürgős intézkedéseket vitattak meg a rendszer stabilizálására" - írta.
Közölte, hogy megrongálódtak a termelő létesítmények, a fő- és elosztó hálózatok Kijevben, valamint egyéb régiók mellett Vinnyicában, Dnyipropetrovszkban, Odesszában és Harkivban is. Olekszij Kuleba, Ukrajna újjáépítéséért felelős miniszterelnök-helyettese a tanácskozáson arról számolt be, hogy Kijevben több mint 1100 lakóépületben továbbra sincs fűtés.
Az orosz csapások nyomán az ukrán villamosenergia-termelő, illetve elosztó hálózatban keletkezett károk miatt mindennaposak az ütemezett áramszünetek.
Helyenként 8-16 órán keresztül nincs áramszolgáltatás.
Vitalij Zajcsenko, az Ukrenerho állami áramszolgáltató vállalat igazgatótanácsának elnöke szerint az ilyen ütemezett áramszünetek akár egész télen megmaradhatnak. Ivan Fedorov, a Zaporizzsja megyei közigazgatás vezetője kedden a Telegramon közölte, hogy egy orosz dróncsapás következtében az azonos nevű megyeszékhelyen legalább két civil vesztette életét, s további nyolcan sérültek meg.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
