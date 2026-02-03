Harold James: Az Egyesült Államok úgy süllyed el, mint a Titanic

Az Egyesült Államokban zajló legutóbbi politikai fejlemények egy alapvető amerikai gyengeségre világítottak rá. Miután Donald Trump elnök fenyegetéseket intézett Grönland ellen (amelyeket később, Davosban visszavont), az Egyesült Államok alelnöke, JD Vance egy toledói (Ohio) ipari hajózási létesítményben tett látogatása során akaratlanul is beismert egy kellemetlen igazságot. Miközben egy állítólagos, „nagy amerikai visszatérésről” beszélt, a kibontakozó megélhetési válságért Joe Biden korábbi elnök kormányzatát tette felelőssé, majd kibökte:
A Titanicot nem lehet egyik napról a másikra megfordítani.
Természetesen a Titanicot soha nem sikerült megfordítani. Ám ha az Egyesült Államok valóban nekiütközik egy képletes jéghegynek, és elsüllyed, akkor az előttünk álló katasztrófa téves következtetésekből és a történelem hamis értelmezéséből fakad majd.
