Harold James: Az Egyesült Államok úgy süllyed el, mint a Titanic

„A Titanicot nem lehet egyik napról a másikra megfordítani” – mondta az Egyesült Államok alelnöke, JD Vance. A mondat akaratlanul is pontos metaforája lett annak a gazdaság- és kereskedelempolitikai iránynak, amely Donald Trump alatt egyre veszélyesebb vizekre sodorja Amerikát. A Titanicot sosem sikerült megfordítani, és nagyon úgy tűnik, Amerika is hasonló pályán halad.

Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. A megjelent cikkek itt olvashatók. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik, amelyek nem feltétlenül esnek egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el cikkét a velemeny@portfolio.hu címre.

Az Egyesült Államokban zajló legutóbbi politikai fejlemények egy alapvető amerikai gyengeségre világítottak rá. Miután Donald Trump elnök fenyegetéseket intézett Grönland ellen (amelyeket később, Davosban visszavont), az Egyesült Államok alelnöke, JD Vance egy toledói (Ohio) ipari hajózási létesítményben tett látogatása során akaratlanul is beismert egy kellemetlen igazságot. Miközben egy állítólagos, „nagy amerikai visszatérésről” beszélt, a kibontakozó megélhetési válságért Joe Biden korábbi elnök kormányzatát tette felelőssé, majd kibökte:

A Titanicot nem lehet egyik napról a másikra megfordítani.

Természetesen a Titanicot soha nem sikerült megfordítani. Ám ha az Egyesült Államok valóban nekiütközik egy képletes jéghegynek, és elsüllyed, akkor az előttünk álló katasztrófa téves következtetésekből és a történelem hamis értelmezéséből fakad majd.