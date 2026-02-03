Kiadták az utasítást: vadászgépek és hadihajók indulnak meg Grönlandra

A lap szerint a NATO főparancsnoka, Alexus G. Grynkewich amerikai tábornok utasítást adott az „Arctic Sentry” („Sarkvidéki Őrszem”) fedőnevű misszió konkrét katonai tervezésének megkezdésére.

A NATO védelmi miniszterei Brüsszelben már a jövő héten megvitathatják a műveleti terv első részleteit.

Az „Arctic Sentry” misszió ötlete Donald Trump amerikai elnök megnyugtatására született, aki az amerikai biztonsági igényekre hivatkozva többször is felvetette, hogy akár erőszakkal is elfoglalná a világ legnagyobb szigetét.

A NATO ezzel a misszióval most azt akarja megmutatni, hogy gyorsan tud reagálni. A jelek szerint már elkészült egy műveleti terv kezdetleges vázlata, amely a NATO-hadihajók rendszeres manőverezését, a légtér jobb ellenőrzését, valamint kisebb szárazföldi erők kisebb kontingenseinek jelenlétét irányozza elő, amelyek gyakorlatozás céljából ideiglenesen Grönlandon szállásolhatnák el magukat.

Boris Pistorius német védelmi miniszter már hetekkel ezelőtt megígérte Németország részvételét egy esetleges NATO-misszióban.

