  • Megjelenítés
Kiszivárgott a titkos terv: ha ez megvalósul, a NATO tényleg háborúba mehet Oroszországgal
Globál

Kiszivárgott a titkos terv: ha ez megvalósul, a NATO tényleg háborúba mehet Oroszországgal

Portfolio
Gyors összefoglaló
Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.
Ha Oroszország és Ukrajna tűzszünetet köt és Moszkva ezt folyamatosan és tartósan megsérti, a NATO országai akár nyílt katonai támogatást is nyújthatnak Ukrajnának – ezt a biztonsági garanciatervet tárgyalja jelenleg Washington és a katonai szövetség Ukrajnával a Financial Times forrásai szerint.

A jelenleg tárgyalt biztonsági garanciákat tartalmazó terv lényegében egy három fázisból álló akcióterv lenne, amely

akkor lépne érvénybe, ha Oroszország és Ukrajna tűzszünetet köt, de Moszkva ezt tartósan és folyamatosan megsérti.

Az első fázis diplomáciai lenne: ha Oroszország megsérti a tűzszünetet Kijev és Moszkva közt, hivatalos figyelmeztetést, felszólítást kapnak Ukrajna szövetségeseitől, hogy térjenek vissza az egyezmény betartásához. Ha ez 24 órán belül megtörténik, más következmény nem lesz.

Ha Oroszország nem hagy fel a tűzszünet megsértésével, az ukrán hadsereg felveszi a harcot az oroszokkal, a „hajlandók koalíciója” nevű európai országokból álló félhivatalos együttműködési rendszer pedig katonai támogatást nyújtana Ukrajnának.

Még több Globál

Hatalmas ostromra készül Ukrajna, a legváratlanabb helyről kapott csúnya pofont Oroszország - Háborús híreink kedden

Masszív légicsapás rázta meg Ukrajnát: ennyi rakétát és drónt ritkán lőnek ki egyszerre

Szivárgást észleltek a NASA gigantikus rakétáján: elhalasztják a történelmi Hold-küldetést

Ha 72 órán belül nem állítja le Oroszország az Ukrajnával szembeni agressziót és / vagy átfogó inváziót indít, a NATO egy része – beleértve az Egyesült Államokat – katonai választ ad a helyzetre.

Nem teljesen világos, hogy a „katonai válasz” pontosan mit jelent, de a Financial Times többször is ír róla, hogy Ukrajna területén állomásozó külföldi katonák is részt vennének a biztonsági garanciák betartatásában így erősen arra utal a cikk, hogy

ha Oroszország ismét megtámadja Ukrajnát, a biztonsági garanciákat vállaló NATO-országok harcoló alakulatokat küldenek Kijev védelmére.

A stratégiai kétértelműség alighanem szándékos: nem írja elő a tervezet szigorúan azt, hogy a NATO-tagállamoknak mindenképpen harcba kell szállnia az orosz katonákkal, ha megtámadják Ukrajnát, viszont nyitva hagyja ezt az opciót. Ez rugalmas reakcióképességet biztosít, ugyanakkor elrettentő erő Oroszországgal szemben.

Franciaország és Nagy-Britannia felajánlották azt is, hogy állandó jelleggel katonákat állomásoztatnának Ukrajnában, az Egyesült Államok pedig high-tech eszközöket küldene, melyekkel monitorozzák a tűzszünet betartását.

Oroszország egyértelműen jelezte, hogy ilyen feltételekkel nem kötnek békét, arra hivatkozva, hogy egyetlen NATO-katonát sem akarnak Ukrajnában látni.

Így tehát hiába a nagy ígéretek, nem valószínű, hogy ebből a tervezetből éles szerződés lesz

- Moszkván múlik végeredményében az, hogy leállítják-e a katonai akciót, tűzszünetet kötnek-e Ukrajnával, ők pedig jelezték, hogy ilyen, Kijevnek nyújtott támogatási keretrenszer mellett erre nem hajlandók.

Kapcsolódó cikkünk

Hatalmas ostromra készül Ukrajna, a legváratlanabb helyről kapott csúnya pofont Oroszország - Háborús híreink kedden

Címlapkép forrása: Sean Gallup/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Rezsicsökkentés Európában

A HOLD Minutes e heti részében Szőcs Gábor senior portfóliókezelő mutatja be az energiapiacok alakulását: A HOLD Minutes érdekes és aktuális piaci, gazdasági jelenségeket elemző... The post

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Áttört a frontvonal Szuminál, megváltozott az oroszok taktikája – Ukrajnai háborús híreink hétfőn
Az arany és az ezüst még mindig az évtized befektetése?
Bekérették az EU összes nagykövetét: nagyon kiakadt a renegát állam
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility