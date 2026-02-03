Kiszivárgott titkos dokumentum: háborúra készül egy ázsiai ország az Egyesült Államok ellen

A The 88 Project nevű emberi jogi szervezet kedden közzétett elemzése szerint a dokumentum nemcsak Hanoi kettős megközelítését leplezi le, hanem megerősíti a kommunista vezetés mélyen gyökerező félelmét is az úgynevezett "színes forradalmaktól" – ilyen volt például a 2004-es ukrajnai "narancsos forradalom" vagy az 1986-os Fülöp-szigeteki "sárga forradalom".

Ez nem csupán valamilyen szélsőséges vagy paranoid elem a párton vagy a kormányon belül: egyetértés van a kormányon és a különböző minisztériumokon belül

– mondta Ben Swanton, a The 88 Project társigazgatója és a jelentés szerzője a katonai tervekről.

A „2. amerikai invázió terve” című, eredetileg vietnámi nyelvű dokumentumot a Védelmi Minisztérium 2024 augusztusában készítette. A szöveg szerint az Egyesült Államok „a Kínával szembeni elrettentés erősítése érdekében kész nem hagyományos hadviselési formákat és katonai beavatkozást alkalmazni, sőt akár nagyszabású inváziót is indítani olyan országok ellen, amelyek letérnek a pályájáról”.

A dokumentum megjegyzi ugyan, hogy „jelenleg csekély a Vietnám elleni háború kockázata”, de hozzáteszi:

az USA harcias természete miatt ébernek kell lennünk, hogy megakadályozzuk, hogy az USA és szövetségesei ürügyet teremtsenek országunk megtámadására.

Joe Biden 2023-ban átfogó stratégiai partnerségi megállapodást írt alá Vietnámmal, amellyel a kapcsolatokat a legmagasabb diplomáciai szintre emelte, egy sorba helyezve az országot Oroszországgal és Kínával. A 2024-es katonai dokumentum szerint azonban Washington a szabadság, a demokrácia és az emberi jogok értékeit akarja ráerőltetni Vietnámra, hogy fokozatosan megváltoztassa a szocialista kormányzatot.

Vietnám Külügyminisztériuma nem reagált a megkeresésre. Az amerikai külügyminisztérium nem kívánta közvetlenül kommentálni a dokumentumot, de hangsúlyozta az új partnerségi megállapodás fontosságát.

Bár Kína és Vietnám között területi viták vannak a Dél-kínai-tengeren, a dokumentum Kínát inkább regionális riválisként ábrázolja, nem pedig olyan fenyegetésként, mint az USA-t. "Kína nem jelent egzisztenciális fenyegetést a Vietnámi Kommunista Pártra" – mutatott rá Abuza.

Kína Vietnám legnagyobb kétirányú kereskedelmi partnere, míg az USA a legnagyobb exportpiaca, így Hanoinak egyensúlyoznia kell a diplomáciai és gazdasági kapcsolatok fenntartásában.

To Lam vietnámi vezető irányítása alatt Trump családi vállalkozása megkezdte egy 1,5 milliárd dolláros, Trump-márkájú golfüdülő- és luxusingatlan-projekt építését. A vietnámi vezető szinte azonnal elfogadta Trump meghívását a Béke Tanácsába is.

Ugyanakkor Trump venezuelai Nicolás Maduro elleni katonai akciója újabb érveket adott a vietnámi konzervatívoknak a washingtoni kapcsolatokkal szembeni fenntartásaikhoz. Ha az Egyesült Államok bármilyen katonai lépést tenne Hanoi szövetségese, Kuba ellen, az könnyen felboríthatná Vietnám stratégiai egyensúlyát.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images