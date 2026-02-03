  • Megjelenítés
Már az Epstein-ügy lengyel szálait vizsgálják, az orosz titkosszolgálatok is előkerültek
Globál

Már az Epstein-ügy lengyel szálait vizsgálják, az orosz titkosszolgálatok is előkerültek

MTI
További régiós szálai is lehetnek a 2019-ben elhunyt szexuális bűnözőhöz, Jeffrey Epsteinhez kötődő botránynak, miután két napja lemondott Robert Fico szlovák miniszterelnök nemzetbiztonsági tanácsadója. Egy mai bejelentés szerint a lengyel kormány elemzői csoportot állít fel az ügy lengyel szálainak feltérképezésére, miután felmerült, hogy az amerikai pedofilbotránynak ottani kapcsolódási pontjai is lehetnek. Donald Tusk miniszterelnök kedden közölte: ha az aggodalmak beigazolódnak, hivatalos nyomozás indulhat az ügyben.

Tusk a keddi kormányülésen ismertette a döntést, amelyet az igazságügyi miniszterrel és a titkosszolgálatokat felügyelő tárcavezetővel egyeztetve hoztak meg: ha a felállítandó elemzői csoport megerősíti az Egyesült Államokban kirobbant pedofilbotránnyal kapcsolatos aggodalmakat, Lengyelországban is megindulhat a hivatalos vizsgálat.

A kormányfő szerint az Epstein-botrány kiemelt figyelmet kap mind a lengyel társadalomban, mind a kormányzati körökben a lengyel szálak miatt. Elmondta:

kezdeti információk merültek fel olyan személyekről, akik például Krakkóból arról tájékoztatták Epsteint, hogy már összeállt egy csoport lengyel nőkből és lányokból.

Hozzátette, hogy az ügyben több hasonló nyom is előkerült.

Tusk jelezte: a lengyel kormány elkötelezett amellett, hogy minden szükséges lépést megtegyen az esetleges elkövetők felelősségre vonása és az áldozatok kártalanítása érdekében. Ha szükséges, Varsó

az amerikai hatóságokhoz is fordul olyan, eddig nem nyilvános dokumentumok megszerzéséért,

amelyek a feltételezett lengyelországi szálakhoz kapcsolódhatnak.

A miniszterelnök arra is felhívta a figyelmet, hogy a nemzetközi médiában egyre több nyom, információ és kommentár jelenik meg arról, hogy

a példátlan pedofilbotrány esetleg az orosz titkosszolgálatok közreműködésével jött létre.

Tusk szerint "az egész világ erről beszél, és azon töpreng, mindez milyen kockázatokat hordozhat egyes országok számára". Nem zárta ki annak lehetőségét sem, hogy Lengyelország nemzetközi nyomozást kezdeményezzen az Epstein-iratok ügyében.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

