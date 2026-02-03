Már az Epstein-ügy lengyel szálait vizsgálják, az orosz titkosszolgálatok is előkerültek

Tusk a keddi kormányülésen ismertette a döntést, amelyet az igazságügyi miniszterrel és a titkosszolgálatokat felügyelő tárcavezetővel egyeztetve hoztak meg: ha a felállítandó elemzői csoport megerősíti az Egyesült Államokban kirobbant pedofilbotránnyal kapcsolatos aggodalmakat, Lengyelországban is megindulhat a hivatalos vizsgálat.
A kormányfő szerint az Epstein-botrány kiemelt figyelmet kap mind a lengyel társadalomban, mind a kormányzati körökben a lengyel szálak miatt. Elmondta:
kezdeti információk merültek fel olyan személyekről, akik például Krakkóból arról tájékoztatták Epsteint, hogy már összeállt egy csoport lengyel nőkből és lányokból.
Hozzátette, hogy az ügyben több hasonló nyom is előkerült.
Tusk jelezte: a lengyel kormány elkötelezett amellett, hogy minden szükséges lépést megtegyen az esetleges elkövetők felelősségre vonása és az áldozatok kártalanítása érdekében. Ha szükséges, Varsó
az amerikai hatóságokhoz is fordul olyan, eddig nem nyilvános dokumentumok megszerzéséért,
amelyek a feltételezett lengyelországi szálakhoz kapcsolódhatnak.
A miniszterelnök arra is felhívta a figyelmet, hogy a nemzetközi médiában egyre több nyom, információ és kommentár jelenik meg arról, hogy
a példátlan pedofilbotrány esetleg az orosz titkosszolgálatok közreműködésével jött létre.
Tusk szerint "az egész világ erről beszél, és azon töpreng, mindez milyen kockázatokat hordozhat egyes országok számára". Nem zárta ki annak lehetőségét sem, hogy Lengyelország nemzetközi nyomozást kezdeményezzen az Epstein-iratok ügyében.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
