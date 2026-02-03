Meglepő fordulat a háborús övezetben: történelmi megállapodás született, ami mindent megváltoztathat

Bassár el-Aszad elnök bukása után Szíriában az egyik legfontosabb kérdés az maradt, hogy pontosan mi is fog történni az Aszaddal, az Iszlám Állammal és a hatalmat átvevő Hajat Tahrír al-Shammal is ellenséges viszonyt ápoló SDF-fel. Az Egyesült Államok által támogatott szervezet a kormányváltást követően azonnal tárgyalásokba kezdett Ahmed al-Saraa elnökkel, és bár Damaszkusz hivatalos kommunikációja igyekezett garantálni a kurdok (illetve más kisebbségek) jogait, az SDF joggal aggódott a háborús villongásairól ismert korábbi al-Kaida alszervezet ténykedése miatt.
A bizalmatlanság többször fegyveres összecsapásokhoz vezetett, a helyzeten pedig az sem javított, hogy az új szír kormányt támogató Törökország, a Kurd Munkáspárttal jó kapcsolatot ápoló, az SDF gerincét adó kurd Népvédelmi Erőket (YPG), illetve annak női szárnyát, a YPJ-t terrorszervezetként tartja számon.
Damaszkusz török segítséggel legutóbb január második felében indított elsöprő offenzívát, átvették a hatalmat Aleppó kurdok lakta negyedeiben, majd visszaszorították az SDF-et az eredeti, Kurdok lakta területekre.
A szeparatisták a harcokban ugyan nem szenvedtek igazán komoly veszteségeket, de a kelet-szíriai olajmezőkről kiszorultak.
Több sikertelen tárgyalási kísérlet után azonban most úgy néz ki, hogy a felek elő tudtak állni egy olyan koncepcióval, ami a kormányerőknek és az SDF-nek is elfogadható, bár buktató azért akad bőven.
Az SDF egyik legkomolyabb aggálya a tárgyalások korábbi szakaszaiban az volt, hogy a katonái egyénileg, és nem csoportosan lennének integrálva a kormányerők kötelékébe. Damaszkusz a januári tárgyalások során először három, kizárólag volt SDF tagokból álló hadosztály felállítására tett javaslatot, a szeparatisták gyors visszaszorulása miatt azonban végül csak kettő felállítására fog lehetőség nyílni, egy az észak-szíriai Kobani környékén alakul meg, egy pedig a kurdok de facto központjában, Haszakában. Kérdéses ugyanakkor az, hogy mi lesz a YPJ sorsa, a szír jogrend szerint ugyanis nők nem katonáskodhatnak, a női véderők sorában pedig nem csak kurdok szolgálnak, akikre még valamiféle külön szabályt lehetne hozni, hanem arabok is.
Arról is sikerült megegyezni, hogy mind az SDF, mind a szír kormányerők kivonulnak a lakott területekről, a rendvédelmi feladatokat a központi rendőrség veszi át, melynek első alakulatai hétfőn már meg is érkeztek kelet-Szíriába. Jó kérdés ugyanakkor az, hogy az SDF saját rendőrei hogyan fognak integrálódni a központi rendvédelembe, erről ugyanis egyelőre nem jelentek meg nyilvános információk.
A haszakai kormányzati feladatokat elméletileg vegyesen fogják ellátni az SDF és a kormány kinvezettjei, de a jelenlegi dolgozókat nem fogják eltávolítani. Damaszkusz emellett országszerte el fogja fogadni az SDF által kiadott, végzettséget igazoló dokumentumokat. Elméletileg az SDF képviselői hamarosan megkapják a tavalyi választások során szándékosan üresen hagyott helyeket a törvényhozásban.
Az mostanra biztos, hogy a központi kormányzat át fogja venni az ellenőrzést az összes határátkelőhely, olajmező, valamint a Kamisliben található nemzetközi repülőtér fölött is,
a transzfer pontos módjáról ugyanakkor eddig nem kerültek nyilvánosságra információk.
Bár maga a megállapodás elsőre kifejezetten bíztatónak tűnik, a régió sajátossága, hogy az ilyen békés időszakok egyik percről a másikra borulhatnak fel. A legkomolyabb buktatók az alábbiak:
- Továbbra is kérdéses, hogy Damaszkusz pontosan mekkora kontrollt gyakorol a fegyveres erők fölött: az új haderő és rendvédelem magját adó HTS emberei a beszámolók szerint relatíve fegyelmezettek, de az idő közben beintegrált milíciák sokasága finoman szólva is hajlamos a villongásokra.
- Maga az SDF sem egy tökéletesen egységes szervezet: a milícia radikálisabb tagjaitól nem lenne meglepő, ha ismét fegyvert ragadnának, ez pedig könnyen eszkalációhoz vezethet.
- Külön érdekes kérdés az, hogy a bármiféle kurd autonómiát elutasító Törökország miként fog reagálni a helyzetre. Ankara abba például egészen biztosan nem menne bele, hogy a Szíriával közös határátkelőhelyeket volt SDF-tag fegyveresek biztosítsák.
Az elmúlt néhány nap rég nem látott nyugalomban telt Szíriában, a nemzetközi közösség is bizakodik abban, hogy a kétes hírű, de egyébként látványosan pragmatikus politikát folytató al-Saraa tényleg sikerrel integrálja az SDF-et, illetve tágabb értelemben a Rodzsavát a szír központi kormányba. Damaszkusz az olajmezők megszerzésével nagyon jól járt, a fegyveres és rendvédelmi erőknek pedig valószínűleg jól jönne a régiós sztenderdekhez mérten jól képzett és jól felszerelt SDF integrálódása. Ahogy a Közel-Keleten máshol is, úgy Szíriában is az a legfontosabb kérdés, hogy a különféle etnikumok és vallási felekezetek meg fognak-e tudni maradni egymás mellett.
Címlapkép forrása: Mohamad Daboul/Anadolu via Getty Images
