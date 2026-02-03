  • Megjelenítés
Meglepő fordulat a háborús övezetben: történelmi megállapodás született, ami mindent megváltoztathat
Globál

Meglepő fordulat a háborús övezetben: történelmi megállapodás született, ami mindent megváltoztathat

Gyors összefoglaló
Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.
Január 30-án több hónapnyi tárgyalás és ellenségeskedés után a szíriai kormányerők és az ország északkeleti részét irányításuk alatt tartó, kurdok dominálta Szíriai Demokratikus Erők (SDF) megállapodtak egy tűzszünetben, ami a korábbi próbálkozásokkal ellentétben úgy tűnik, valóban leállította a harcokat. Cikkünkben átvesszük, mik a megállapodás fontosabb pontjai, illetve buktatói.

Bassár el-Aszad elnök bukása után Szíriában az egyik legfontosabb kérdés az maradt, hogy pontosan mi is fog történni az Aszaddal, az Iszlám Állammal és a hatalmat átvevő Hajat Tahrír al-Shammal is ellenséges viszonyt ápoló SDF-fel. Az Egyesült Államok által támogatott szervezet a kormányváltást követően azonnal tárgyalásokba kezdett Ahmed al-Saraa elnökkel, és bár Damaszkusz hivatalos kommunikációja igyekezett garantálni a kurdok (illetve más kisebbségek) jogait, az SDF joggal aggódott a háborús villongásairól ismert korábbi al-Kaida alszervezet ténykedése miatt.

A bizalmatlanság többször fegyveres összecsapásokhoz vezetett, a helyzeten pedig az sem javított, hogy az új szír kormányt támogató Törökország, a Kurd Munkáspárttal jó kapcsolatot ápoló, az SDF gerincét adó kurd Népvédelmi Erőket (YPG), illetve annak női szárnyát, a YPJ-t terrorszervezetként tartja számon.

Damaszkusz török segítséggel legutóbb január második felében indított elsöprő offenzívát, átvették a hatalmat Aleppó kurdok lakta negyedeiben, majd visszaszorították az SDF-et az eredeti, Kurdok lakta területekre.

A szeparatisták a harcokban ugyan nem szenvedtek igazán komoly veszteségeket, de a kelet-szíriai olajmezőkről kiszorultak.

Még több Globál

Hatalmas ostromra készül Ukrajna, a legváratlanabb helyről kapott csúnya pofont Oroszország - Háborús híreink kedden

Az utolsó pillanatban jött a fordulat: megtorpedózták Trump mestertervét, százezrek lélegezhetnek fel

Masszív légicsapás rázta meg Ukrajnát: ennyi rakétát és drónt ritkán lőnek ki egyszerre

Syrian_Civil_War_map
Területi ellenőrzés Szíriában a tűzszünet időpontjában. Zöld: szír kormányerők; Sárga: SDF; Szürke: vitatott területek, jelenleg kormányerők ellenőrzése alatt; Kék: Izrael; Lila: drúz milíciák, hivatalosan a kormányerőkkel együttműködve. Forrás: Ermanarich via Wikimedia Commons

Több sikertelen tárgyalási kísérlet után azonban most úgy néz ki, hogy a felek elő tudtak állni egy olyan koncepcióval, ami a kormányerőknek és az SDF-nek is elfogadható, bár buktató azért akad bőven.

Az SDF egyik legkomolyabb aggálya a tárgyalások korábbi szakaszaiban az volt, hogy a katonái egyénileg, és nem csoportosan lennének integrálva a kormányerők kötelékébe. Damaszkusz a januári tárgyalások során először három, kizárólag volt SDF tagokból álló hadosztály felállítására tett javaslatot, a szeparatisták gyors visszaszorulása miatt azonban végül csak kettő felállítására fog lehetőség nyílni, egy az észak-szíriai Kobani környékén alakul meg, egy pedig a kurdok de facto központjában, Haszakában. Kérdéses ugyanakkor az, hogy mi lesz a YPJ sorsa, a szír jogrend szerint ugyanis nők nem katonáskodhatnak, a női véderők sorában pedig nem csak kurdok szolgálnak, akikre még valamiféle külön szabályt lehetne hozni, hanem arabok is.

YPJ_fighters_3
A YPJ a világ egyik legkülönlegesebb katonai alakulata: frontszolgálatra általában csak az egyedülálló, vagy gyermektelen nők mennek, a családos asszonyok látják el a háttérmunkát. Forrás: Free Kurdistan via Wikimedia Commons

Arról is sikerült megegyezni, hogy mind az SDF, mind a szír kormányerők kivonulnak a lakott területekről, a rendvédelmi feladatokat a központi rendőrség veszi át, melynek első alakulatai hétfőn már meg is érkeztek kelet-Szíriába. Jó kérdés ugyanakkor az, hogy az SDF saját rendőrei hogyan fognak integrálódni a központi rendvédelembe, erről ugyanis egyelőre nem jelentek meg nyilvános információk.

A haszakai kormányzati feladatokat elméletileg vegyesen fogják ellátni az SDF és a kormány kinvezettjei, de a jelenlegi dolgozókat nem fogják eltávolítani. Damaszkusz emellett országszerte el fogja fogadni az SDF által kiadott, végzettséget igazoló dokumentumokat. Elméletileg az SDF képviselői hamarosan megkapják a tavalyi választások során szándékosan üresen hagyott helyeket a törvényhozásban.

Az mostanra biztos, hogy a központi kormányzat át fogja venni az ellenőrzést az összes határátkelőhely, olajmező, valamint a Kamisliben található nemzetközi repülőtér fölött is,

a transzfer pontos módjáról ugyanakkor eddig nem kerültek nyilvánosságra információk.

Bár maga a megállapodás elsőre kifejezetten bíztatónak tűnik, a régió sajátossága, hogy az ilyen békés időszakok egyik percről a másikra borulhatnak fel. A legkomolyabb buktatók az alábbiak:

  • Továbbra is kérdéses, hogy Damaszkusz pontosan mekkora kontrollt gyakorol a fegyveres erők fölött: az új haderő és rendvédelem magját adó HTS emberei a beszámolók szerint relatíve fegyelmezettek, de az idő közben beintegrált milíciák sokasága finoman szólva is hajlamos a villongásokra.
  • Maga az SDF sem egy tökéletesen egységes szervezet: a milícia radikálisabb tagjaitól nem lenne meglepő, ha ismét fegyvert ragadnának, ez pedig könnyen eszkalációhoz vezethet.
  • Külön érdekes kérdés az, hogy a bármiféle kurd autonómiát elutasító Törökország miként fog reagálni a helyzetre. Ankara abba például egészen biztosan nem menne bele, hogy a Szíriával közös határátkelőhelyeket volt SDF-tag fegyveresek biztosítsák.

Az elmúlt néhány nap rég nem látott nyugalomban telt Szíriában, a nemzetközi közösség is bizakodik abban, hogy a kétes hírű, de egyébként látványosan pragmatikus politikát folytató al-Saraa tényleg sikerrel integrálja az SDF-et, illetve tágabb értelemben a Rodzsavát a szír központi kormányba. Damaszkusz az olajmezők megszerzésével nagyon jól járt, a fegyveres és rendvédelmi erőknek pedig valószínűleg jól jönne a régiós sztenderdekhez mérten jól képzett és jól felszerelt SDF integrálódása. Ahogy a Közel-Keleten máshol is, úgy Szíriában is az a legfontosabb kérdés, hogy a különféle etnikumok és vallási felekezetek meg fognak-e tudni maradni egymás mellett.

Kapcsolódó cikkünk

Pakol az orosz hadsereg: elhagyják az 5 éve elfoglalt bázist, miután már "nincs dolguk ott"

Megsértették a tűzszünetet a török határ közelében: civilek haltak meg a tankok rohamában

Irán háttérbe szorulása lehet a kulcs Szíria és az EU új szövetségéhez

Cserben hagyta Amerika kulcsfontosságú szövetségesét: egyetlen offenzívával letarolták az olajban gazdag terület védelmét

Címlapkép forrása: Mohamad Daboul/Anadolu via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Rezsicsökkentés Európában

A HOLD Minutes e heti részében Szőcs Gábor senior portfóliókezelő mutatja be az energiapiacok alakulását: A HOLD Minutes érdekes és aktuális piaci, gazdasági jelenségeket elemző... The post

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Áttört a frontvonal Szuminál, megváltozott az oroszok taktikája – Ukrajnai háborús híreink hétfőn
Hatalmas ostromra készül Ukrajna, a legváratlanabb helyről kapott csúnya pofont Oroszország - Háborús híreink kedden
Bekérették az EU összes nagykövetét: nagyon kiakadt a renegát állam
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility