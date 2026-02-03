  • Megjelenítés
Nagy bajban lehet több ember a világ egyik legsötétebb diktatúrájában - Megkérkezett a bejelentés
Nagy bajban lehet több ember a világ egyik legsötétebb diktatúrájában - Megkérkezett a bejelentés

MTI
A tavaly december végén Iránban kirobbant tüntetéshullám során őrizetbe vett személyek között 139 külföldi állampolgár van - közölte kedden a Tasznim iráni hírügynökség a közép-iráni Jazd város rendőrkapitányára hivatkozva.

Ahmad Negaban elmondta, a szóban forgó külföldieknek közük volt

a lázadás szervezéséhez, szításához és irányításához, egyesek Iránon kívüli hálózatokkal is kapcsolatban álltak.

Az őrizetbe vett külföldiek állampolgárságát nem közölték.

Az iráni hatóságok korábban Izraelt és az Egyesült Államokat vádolták meg azzal, hogy közük volt az erőszakba torkolló országos tüntetéshullámhoz, amelynek során több mint 3 ezer ember vesztette életét december 28. óta. Hivatalos teheráni közlés szerint a 3117 halálos áldozat többsége a biztonsági erők tagja vagy "terroristák" által megölt vétlen járókelő volt.

Az Egyesült Államokban működő HRANA aktivistaszervezet szerint viszont Iránban a 6700-at is meghaladja a halottak száma, akik többségükben tüntetők voltak.

