  • Megjelenítés
Napokon belül tömegesen állapodhat meg Trump a világ országaival
Globál

Napokon belül tömegesen állapodhat meg Trump a világ országaival

Portfolio
Az Egyesült Államok akár tizenegy új, kritikus ásványkincsekről szóló kereskedelmi megállapodást is bejelenthet a héten – közölte Doug Burgum amerikai belügyminiszter kedden a Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központjának konferenciáján.

Burgum, aki egyben az Egyesült Államok Nemzeti Energiadominancia Tanácsának elnöke is, emlékeztetett arra, hogy Donald Trump elnök

korábban már aláírt hasonló megállapodásokat Japánnal, Ausztráliával és Dél-Koreával.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: EU

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Hatalmas ostromra készül Ukrajna, a legváratlanabb helyről kapott csúnya pofont Oroszország - Háborús híreink kedden
Brutális támadás érte Oroszországot: amerikai rakéták zúgtak a légtérben, riasztották a védelmi erőket
Megkongatták a vészharangokat: Amerika titokban egy súlyos katonai inváziót készíthet elő
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility