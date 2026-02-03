Nem kérnek az amerikaiak gépéből, a legmodernebb európai vadászbombázót veszi meg a feltörekvő középhatalom

Bernd Peters, a Boeing Defense üzletfejlesztési és stratégiai alelnöke a portál szerint elmondta, hogy az F-15-ös program Indonéziával már nem tekinthető aktívnak a vállalat számára. A Boeing nem részletezte a döntés hátterét.

Korábban az amerikai külügyminisztérium értesítette a Kongresszust a tervezett eladásról, amely akár 36 darab F-15EX-et is tartalmazhatott volna, és a törvényhozás nem emelt kifogást a tranzakció ellen.

2025 augusztusában az indonéz védelmi minisztérium még azt közölte, hogy 24 darab F-15EX beszerzésének előkészítése zajlik, bár szerződést addig nem írtak alá. Az együttműködésről eredetileg 2023 augusztusában számoltak be, miután az Egyesült Államok elutasította Indonézia F-35-ös beszerzési kérelmét.

Az F-15EX a legfejlettebb negyedik generációs vadászgépek közé tartozik. Az F-35A mellett ez az egyetlen olyan frontvonalbeli vadászgép, amelyet jelenleg egyszerre az amerikai és az izraeli légierő is rendszerben tart. Darabára ugyanakkor meghaladja az F-35A-ét, még ha üzemeltetési költségei alacsonyabbak is.

El nem kötelezett országként Indonézia igyekszik minél szélesebb körben diverzifikálni katonai beszállítóit, hogy egyetlen partner se szerezzen aránytalan befolyást felette. Ez magyarázhatja a török Kaan vadászgépekkel szemben támasztott szigorú feltételeket is. Jakarta kijelentette, hogy a tárgyalás alatt álló 48 gépet csak akkor fogadja el, ha azok teljes mértékben mentesek az amerikai exportkorlátozások alól. Ez rendkívül nehezen teljesíthető követelmény, mivel az Egyesült Államok nemcsak a hajtóművet, hanem számos avionikai rendszert is szállít a típushoz. A jelenlegi tervek szerint Törökország legkorábban 2036-ra tudná hazai gyártású hajtóművel kiváltani az amerikait.

A mostani döntés összefügghet a francia Rafale-program előrehaladásával is. Indonézia januárban megkapta az első három Rafale vadászgépet a megrendelt 42-ből.

A La Tribune francia hírportál értesülései szerint az ország további 24 Rafale megvásárlásában is érdekelt, ami arra utal, hogy Jakarta inkább a francia gépek számát növelné az F-15EX-ek beszerzése helyett.

Címlapkép forrása: NATO