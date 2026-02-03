Pattanásig feszült az iráni–amerikai konfliktus: eldördültek az első lövések

Az amerikai hadsereg tüzet nyitott kedden egy iráni Sahíd–139 drónra az Arab-tenger felett, miután az veszélyesen megközelítette az USS Abraham Lincoln repülőgép-hordozót, tovább élezve a feszültséget Irán és Washington között.

Az amerikai hadsereg kedden lelőtt egy iráni drónt az Arab-tenger felett, amely az Abraham Lincoln repülőgép-hordozó felé tartott – közölte a Reuters hírügynökséggel egy amerikai katonai tisztviselő.

A tájékoztatás szerint az iráni Sahíd-139 (angol átírásban: Shahed) típusú pilóta nélküli gépet egy F-35-ös vadászgép semmisítette meg, miután az veszélyesen megközelítette a repülőgép-hordozót.

Az Egyesült Államok haditengerészeti egységei az elmúlt napokban megerősített jelenléttel cirkálnak Irán partjai közelében, a Hormuzi-szoros térségében, ami tovább növeli a feszültséget a régióban. A Perzsa-öböl bejáratánál áthaladó egyik kereskedelmi hajó arról számolt be, hogy több kisebb, felfegyverzett egység szólította meg rádión; a brit haditengerészethez tartozó kereskedelmi megfigyelő központ szerint az incidens iráni felségvizeken történt. A térségben az iráni Forradalmi Gárda hadgyakorlatot is tart, miközben Washington nem zárta ki a katonai fellépés lehetőségét.

A katonai nyomásgyakorlás hátterében a tavaly júniusi, 12 napos izraeli–iráni háború áll, amelynek során az Egyesült Államok három iráni nukleáris létesítményt bombázott. Irán ezt követően megtagadta, hogy a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség ellenőrei hozzáférjenek a találatot kapott helyszínekhez. Az ország korábban 60 százalékos tisztaságig dúsított uránt – ami technikailag már közel van a fegyverminőséghez –, és jelenleg sem ismert pontosan, mekkora készlet maradt épségben a romok alatt.

A washingtoni retorika továbbra is kemény:

Donald Trump elnök jelezte, hogy szeretne megállapodást, de ha ez nem sikerül, „rossz dolgok történhetnek”.

A küszöbértékről – vagyis arról, mi váltana ki újabb katonai akciót – nem beszélt. A régióban állomásozó amerikai flotta és a folyamatos diplomáciai egyeztetések együtt olyan helyzetet teremtenek, amelyben egy újabb katonai eszkaláció lehetősége reálisan fennáll.

Közben Teheránból váratlan jelzés érkezett: az iráni elnök, Maszúd Peszeskján bejelentette, hogy utasította külügyminiszterét

méltányos és tisztességes tárgyalások előkészítésére az Egyesült Államokkal, amennyiben a környezet mentes a fenyegetésektől és ésszerűtlen elvárásoktól.

A háttérben Törökország közvetítési kísérlete állhat, és több közel-keleti külügyminisztert is meghívhatnak egy esetleges egyeztetésre. A jelzés azért jelentős, mert az iráni legfelsőbb vezető korábban elutasította a közvetlen amerikai tárgyalásokat.

Az amerikai közel-keleti különmegbízott, Steve Witkoff Izraelbe utazott, ahol várhatóan Benjamin Netanyahu miniszterelnökkel, valamint a hírszerzés és a hadsereg vezetőivel egyeztet.

Izrael azt szeretné, ha egy esetleges megállapodás kiterjedne az urándúsítás teljes leállítására, a dúsított készletek elszállítására, a ballisztikus rakétaprogram korlátozására és az iráni regionális proxyhálózat felszámolására. Irán ugyanakkor már jelezte: az urándúsítás feladását nem tartja elfogadható opciónak, ami komoly akadálya lehet egy átfogó megállapodásnak.

