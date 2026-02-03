Súlyos támadás történt a német haditengerészet ellen: nem sokon múlt a tragédia

A gyanúsítottak egy hajógyárban álló, a német haditengerészet számára gyártott korvettekben akartak kárt tenni.

A hamburgi ügyészség szerint a két vádlott – egy 37 éves román és egy 54 éves görög férfi – a kikötőben dolgozott, és két hajóhoz sikerült hozzáférniük.

Az egyik esetben tavaly augusztusban a gyanúsítottak 20 kilogram kavicsot eresztettek egy korvett motorterébe, emellett vízvezetékeket vágtak el és biztosítékokat kapcsoltak ki.

Korábban, még júniusban a Köln nevű korvetten a gyanúsítottak egy főkapcsolót állítottak át, ezzel kikapcsolva a hadihajó áramellátását.

A szabotázsokat a személyzet még idejében észrevette, és ezért komolyabb kár nem keletkezett a korvettekben.

Ha azonban nem így történt volna, a hajókat akár súlyos károk is érhették volna. Ez pedig

veszélyeztette volna a Német Szövetségi Köztársaság biztonságát és a haderő harci erejét

– jegyezte meg az ügyész.

Azt nem tudni, a szabotőrök milyen megrendelésre követték el tetteiket.

