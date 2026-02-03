  • Megjelenítés
Szokatlan húzás: váratlanul felbukkant egy csomó ötödik generációs J-20-as lopakodó vadászgép
A kínai állami média szombaton szokatlan részletességgel mutatta be az újonnan gyártott J–20A lopakodó vadászgépek rendszerszintű tesztrepüléseit, amit szakértők szerint a kínai repülőgépgyártás új szintre lépéseként lehet értelmezni - írta meg a Global Times.

A Csengtu Aircraft Industry Group, az AVIC leányvállalata szokatlan módon olyan felvételeket tett közzé, amelyeken több, még csak sárga alapozófestékkel lefújt J–20-as vadászgép látható tesztrepülés közben. A vállalat közlése szerint sikeresen befejezték tízféle repülőgéptípus rendszerszintű tesztrepüléseit öt különböző helyszínen. A tesztek pilótás és pilóta nélküli gépeket, beltéri és kültéri létesítményeket, valamint fejlesztési és átvételi repüléseket egyaránt magukban foglaltak.

Szung Hszin-csi katonai szakértő a CCTV riportjában elmondta, hogy a tesztrepülések során már nem csupán azt ellenőrzik, megfelelnek-e a vadászgépek a teljesítménykövetelményeknek. A vizsgálatok középpontjába egyre inkább a teljes légi harcrendszer integrált működési képességei kerülnek. A tesztek kiterjednek a pilóta nélküli és a pilótás gépek együttműködésére, valamint több repülőgéptípus összehangolt irányítására, mégpedig különböző bázisokról. A J–20 ebben a rendszerben várhatóan kulcsszerepet tölt be, egyszerre harci és parancsnoki egységként.

A közzétett felvételeken a sárga alapozófestékes J–20A gépek mellett egy, függőleges fel- és leszállásra képes drón is feltűnik.

Szung szerint ez a fajta rendszerszintű tesztelés gyökeresen átalakítja a hagyományos repülőgépgyártási modellt. Már nem egyszerűen egy adott típust állítanak elő, majd utólag ellenőrzik annak teljesítményét, hanem eleve egy komplett harci rendszert hoznak létre, és ezzel párhuzamosan új hadműveleti koncepciókat is kidolgoznak. A J–20A 2025. szeptember 3-án mutatkozott be a pekingi győzelem napi katonai parádén. Csang Hszüe-feng katonai szakértő a Global Timesnak elmondta, hogy az "A" jelölés az eredeti J–20-hoz képest jelentős fejlesztésre utal. Az új változat áttervezett hátsó kabintetőt kapott, ami csökkenti a légellenállást, és javítja a szuperszonikus repülés hatékonyságát.

Címlapkép forrása: Zhou Guoqiang/VCG via Getty Images

