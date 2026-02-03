Vörös vonalat léptek át a lázadók, titokban bevetették a MiG-29-eseket a rejtett bázisról

A műholdképek és interjúk alapján összeállított kép alapján Kairó már legalább hat hónapja beavatkozik a szomszédos polgárháborúba. A rendelkezésre álló adatok szerint Egyiptom egy, az ország nyugati sivatagos részén található bázist használ indulópontnak. Az ország nyíltan támogatja a szudáni kormányt, amely az elmúlt hónapokban több települést is kénytelen volt átadni az RSF-nek. A kormányerők (SAF) kivonulását követően a félkatonai szervezetek gyakran mészárlásba kezdtek a frissen átvett területeken.

Egyiptom azt követően állapodott meg a SAF támogatásának fokozásáról Törökországgal, hogy a felkelők elfoglalták el-Fashert, amit Abdel-Fattah esz-Szíszi egyiptomi elnök „vörös vonalnak” nevezett. Ez követően a külföldi hatalmak elkezdték bombázni a milicisták utánpótlási konvojait, főleg azokat, amelyek az államhatárhoz közel estek. A jelentés nyilvánosságra kerülése előtt már szóltak arról meg nem erősített hírek, hogy

az egyiptomi légierő MiG-29-es vadászgépeivel légicsapásokat mérnek a lázadókra.

Az RSF egyik legnagyobb támogatója a líbiai Kalifa Haftár tábornok, valamint az Egyesült Arab Emírségek. Ezzel szemben a kormányerőket a két említett hatalom mellett Katar és Szaúd-Arábia is támogatja. A konfliktus része az Abu-Dzabi és Rijád között egyre súlyosabbá váló, nyílt rivalizálásnak, mivel a két, regionális hatalommá erősödő monarchia rendre a szemben álló feleket támogatja több konfliktusos országban is. Ilyen Szudán mellett Jemen is.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images