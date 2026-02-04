Elmondta a Kreml, mi kell ahhoz, hogy leállítsák Ukrajna invázióját

Oroszország békét szeretne kötni Ukrajnával, ha Kijev is "megteszi a megfelelő lépéseket", Moszkva leállítja majd a „különleges katonai műveletet” – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője délelőtti sajtótájékoztatóján.

Oroszország folytatja a különleges katonai műveletet. Nyitva tartjuk a békés megállapodás ajtaját, de a kijevi rezsimnek kell meghoznia a megfelelő döntéseket. Amíg ez meg nem történik, a különleges katonai művelet folytatódik”

– mondta Peszkov a TASZSZ cikke szerint.

Azt nem konkretizálta, hogy pontosan milyen döntéseket vár el Ukrajnától a Kreml.

Nyugati elemzők úgy látják: Oroszország minimum a Donbasz átadását és az ukrán hadsereg lefegyverzését várja el, ez lényegében Ukrajna kapitulációjával érne fel, amely Európa biztonsági architektúráját is évtizedekre megpecsételné és kisebb országokat is kitetté tenné az orosz katonai agresszióval szemben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images