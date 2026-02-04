  • Megjelenítés
Elszakadt a cérna Elon Musknál: Európában példátlan lépéssel vívták ki a haragját
Globál

Elszakadt a cérna Elon Musknál: Európában példátlan lépéssel vívták ki a haragját

Portfolio
Elon Musk milliárdos, az X tulajdonosa „zsarnoknak” és „az igazi fasiszta totalitáriusnak” nevezte Pedro Sánchez spanyol miniszterelnököt, amiért a spanyol kormány be akarja tiltani bizonyos közösségimédia-platformok használatát a 16 évesnél fiatalabb korosztály számára – írja a The Guardian.

Sánchez kedden egy dubai konferencián jelentette be a lépést, mondván, meg kell védeni a gyerekeket a „digitális vadnyugattól”. A spanyol miniszterelnök szerint a közösségi média

egy bukott állam, ahol a törvényeket figyelmen kívül hagyják, a bűncselekményeket pedig tolerálják.

Ezzel Spanyolország lesz az első európai állam, mely ilyen korlátozást vezet be, azok után, hogy decemberben lépett életbe a hasonló ausztrál törvény.

Sánchez beszédében Muskot is megszólította, mivel a dél-afrikai származású amerikai üzletember által tulajdonolt X (korábban Twitter) platform szerinte dezinformációkat terjesztett a spanyol kormány azon döntésével kapcsolatban, hogy 500 ezer, dokumentummokal nem rendelkező munkavállalót és mnedékkérőt legalizálnak. A spanyol kormányfő rámutatott arra, hogy Musk maga is bevándorló.

Még több Globál

Történelmi támadás érte Ukrajnát, tárgyalóasztalhoz ülnek a háborúzó felek - Szerdai híreink az orosz-ukrán háborúról percről percre

Elmondta a Kreml, mi kell ahhoz, hogy leállítsák Ukrajna invázióját

Válaszoltak az oroszok: ha ezt tényleg megcsinálja a NATO, egész biztosan nem lesz béke Ukrajnában

A világ leggazdagabb embere nem hagyta annyiban Sánchez szavait, az X-en két posztot is közzétett.

Piszkos Sánchez egy zsarnok és a spanyol nép árulója

– írta az első bejegyzésben, majd néhány órával később ismét posztolt.

Sánchez az igazi fasiszta totalitárius

– kommentálta a spanyol miniszterelnök beszédéről készült felvételt.

Az Ipsos tavaly augusztusban közzétett, oktatással kapcsolatos felmérése szerint a spanyolok 82%-a úgy véli, hogy a 14 év alatti gyerekeket ki kellene tiltani a közösségi médiából.

Címlapkép forrása: Nathan Stirk/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Számviteli változások 2026

2026-tól több ponton módosul a magyar számviteli szabályozás, amely közvetlenül érintheti a beszámolókészítési kötelezettségeket, a kapcsolt felek közötti ügyletek utólagos korrekcióin

PR cikk

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Történelmi csapás érte Ukrajnát: Donald Trump is megszólalt – Ennek sokan nem fognak örülni
Történelmi támadás érte Ukrajnát, tárgyalóasztalhoz ülnek a háborúzó felek - Szerdai híreink az orosz-ukrán háborúról percről percre
Kiadták az utasítást: vadászgépek és hadihajók indulnak meg Grönlandra
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility