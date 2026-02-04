Elszakadt a cérna Elon Musknál: Európában példátlan lépéssel vívták ki a haragját

Sánchez kedden egy dubai konferencián jelentette be a lépést, mondván, meg kell védeni a gyerekeket a „digitális vadnyugattól”. A spanyol miniszterelnök szerint a közösségi média
egy bukott állam, ahol a törvényeket figyelmen kívül hagyják, a bűncselekményeket pedig tolerálják.
Ezzel Spanyolország lesz az első európai állam, mely ilyen korlátozást vezet be, azok után, hogy decemberben lépett életbe a hasonló ausztrál törvény.
Sánchez beszédében Muskot is megszólította, mivel a dél-afrikai származású amerikai üzletember által tulajdonolt X (korábban Twitter) platform szerinte dezinformációkat terjesztett a spanyol kormány azon döntésével kapcsolatban, hogy 500 ezer, dokumentummokal nem rendelkező munkavállalót és mnedékkérőt legalizálnak. A spanyol kormányfő rámutatott arra, hogy Musk maga is bevándorló.
A világ leggazdagabb embere nem hagyta annyiban Sánchez szavait, az X-en két posztot is közzétett.
Piszkos Sánchez egy zsarnok és a spanyol nép árulója
– írta az első bejegyzésben, majd néhány órával később ismét posztolt.
Sánchez az igazi fasiszta totalitárius
– kommentálta a spanyol miniszterelnök beszédéről készült felvételt.
Sánchez is the true fascist totalitarian https://t.co/b2U17fEwa7 https://t.co/b2U17fEwa7— Elon Musk (@elonmusk) February 3, 2026
Az Ipsos tavaly augusztusban közzétett, oktatással kapcsolatos felmérése szerint a spanyolok 82%-a úgy véli, hogy a 14 év alatti gyerekeket ki kellene tiltani a közösségi médiából.
Címlapkép forrása: Nathan Stirk/Getty Images
