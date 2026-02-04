Harcba indult a legendás Leopard 2-es harckocsi: egyetlen tank okozott hatalmas pusztítást okozott Hrisinyénél
Kitolták az ukrán 155-ös gépesített dandár katonái az orosz erőket Hrisinye városából egy Leopard 2-es harckocsival – jelenti az RBK.
Csökkent az orosz bankszektor nyeresége
Az orosz bankszektor 3500 milliárd rubel (1 rubel=4,2 forint) profitot termelt tavaly, ami 8 százalékkal elmarad az egy évvel korábbi 3800 milliárd rubeltől a központi bank keddi jelentése szerint.
Egy rémisztő, ám lehetséges forgatókönyv: mi van, ha Putyin megnyeri a háborút?
A katonai forgatókönyvek tervezői még soha nem néztek szembe ilyen nehéz feladattal, mint most. Rögtön az év első hónapjában Donald Trump elraboltatta Venezuela despotáját, fegyveres fellépéssel fenyegette Kolumbiát, Kubát, Iránt és Mexikót, konfliktust robbantott ki a NATO-szövetségesekkel Grönland miatt, és végül megszerezte a Nobel-békedíjat (anélkül, hogy elnyerte volna). Ki láthatta előre mindezt?
Történelmi csapás érte Ukrajnát: Donald Trump is megszólalt – Ennek sokan nem fognak örülni
Tegnap nagyon súlyos támadás érte Ukrajnát: több tucat ballisztikus rakétát lőtt ki az orosz haderő az ország energiaellátó rendszerére. Miközben ukrán vezetők a részleges tűzszünet megsértésével vádolják az oroszokat, az amerikai elnök más véleményen van.
Folyamatosan bombáznak az oroszok, elsütétültek Ukrajna nagyvárosai - Szerdai híreink az orosz-ukrán háborúról percről percre
Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szerdai eseményeivel.
Sosem került még ennyibe a magyar államadósság – Hova folyt el tavaly 4000 milliárd forint?
Korai lenne fellélegezni.
Elismerték az ukránok: kritikus a helyzet Kijevben
Maradhatnak az áramszünetek.
Megjelent a rezsistop rendelet: az eredeti terveknél milliárdokkal többe kerül a lakosság kimentése
Áramnál könnyen elveszhet a kedvezmény.
Váratlan fordulat: beidézték Elon Muskot a francia hatóságok, gyermekpornográfia miatt nyomoznak
A X párizsi székházát is megszállták a rendőrök.
Átvágták a gordiuszi csomót, vége lehet az amerikai kormányzati leállásnak
Megszületett az egyezség.
Cáfolja az Nvidia, hogy konfliktusba kerültek volna az OpenAI-jal
Sokkal komolyabb terveik is vannak a ChatGPT fejlesztőjével.
Sáros eső zúdul Magyarországra – az autósoknak nagyon vigyázniuk kell
Mutatjuk, meddig kell figyelni a ritka időjárási jelenség miatt.
Ötször gyengébb a monetáris politika?
Számtalan becslés született arra vonatkozóan, hogy milyen a monetáris politika hatása a gazdaságra. Ezek alapján hatékony eszköznek tűnik. De mi van, ha azok a tanulmányok nem jelenhettek meg,
DIMOP 1.1.2: mennyi pénz ment el, és mennyi maradt?
Mostanra mindhárom DIMOP Plusz-1.1.2 konstrukció (A/B/C) esetében megszülettek a nyertes listák, így már számszerűen is látszik: mekkora volt a keret, hány pályázó nyert, és a nyertesek a te
Recenzió Sulyok Katalin Van-e jogunk a fenntarthatatlansághoz? Perstratégiák a jövő nemzedékek környezeti és klímapereiben című könyvéről
A kötet a legfrissebb hazai alkotmánybírósági döntésektől a nemzetközi klímaperekig elemzi, miért van szükség a jogrendszer gyökeres megújítására a környezeti válság idején.
Decemberben is tarolt az Otthon Start hitel
Decemberben 268,78 milliárd forint lakáshitelre kötöttek szerződést a magyarok. Ez nem rekord, de így is 2,3 szorosa az egy évvel korábbi értéknek. De az egész 2025-ös év nagyon erős volt az
Simán lehet évi 2-3 százalékos növekedés Zsiday Viktor szerint
Az elmúlt időszakban több helyen járva azt tapasztalom, hogy elképesztően negatív a magyar gazdaságról kialakított vélemény, kicsit hasonló ahhoz, mint amikor 2013-ban megírtam a hét... The
Globális minimumadó: közelgő bejelentési határidő
A 2025-ös üzleti év zárása a legtöbb vállalkozásnál eleve csúcsidőszak: beszámolók, adózási feladatok és jogszabályi határidők torlódnak a pénzügyi és adózási területeken. Ilyenko
Miért ennyivel olcsóbb a kínai villanyautó? Nem (csak) az olcsó bér a válasz
Könnyű azt állítani, hogy a kínai e-autók csak az olcsóbb munkaerő miatt kerülnek jóval kevesebbe, mint európai versenytársaik, de ennél jóval többről van szó. Ma... The post Miért ennyiv
Végrehajtás indult ellened? Így lehet felfüggeszteni
Mutatjuk, hogyan lehet felfüggeszteni, szüneteltetni, vagy megszüntetni a már megindult végrehajtási eljárást, ingatlanárverést. Ezek a leghatékonyabb módjai a végrehajtási eljárás felfüg
Ennyi volt az évszázad ralija? Történelmi napokat él az arany és az ezüst
Trendforduló vagy vételi lehetőség: ez a nagy kérdés.
Az elmúlt 30 év egyik legrosszabb gazdasági periódusát éljük: hogyan tovább?
Nem tud nőni a GDP.
Túlélőcsomag 2026-ra: A kényszerű energiapiaci forradalom
Kényszer, amely alapjaiban írja át a magyar cégek stratégiáját.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!