  • Megjelenítés
Háborús készülődés lenne? - Nyugdíjkorhatárig emelné a tartalékos szolgálatot a NATO-tagállam
Globál

Háborús készülődés lenne? - Nyugdíjkorhatárig emelné a tartalékos szolgálatot a NATO-tagállam

MTI
A csapatlétszám növelése érdekében a nyugdíjkorhatárig emelné a belga hadsereg tartalékos szolgálatához tartozók maximális korhatárát a belga kormány - tájékoztatott Theo Francken védelmi miniszter bejelentését ismertetve az RTBF belga közszolgálati rádió és televízió internetes oldalán szerdán.

A kormány azon terve mellett, hogy felemeli a hadseregben való tartalékos szolgálat maximális korhatárát, Theo Francken azt is közölte, hogy hatezerről húszezerre kívánja emelni a tartalékosok létszámát.

A hírportál emlékeztetett arra, hogy a tartalékos katonák esetében a szolgálat felső korhatára fegyvernemenként elérő lehet Belgiumban. Aki például tengerészként kíván csatlakozni a hadsereghez, tartalékosként legfeljebb 34 éves lehet. A tiszti rang viseléséhez aktív szolgálat esetén a tartalékos nem lehet idősebb 50 évesnél.

Ezek a szigorú előírások hatalmas veszteséget okoznak a belga hadseregnek

- jelentette ki Peter Buysrogge, a belga képviselőház védelmi bizottságának elnöke, aki a hírportál beszámolója szerint megerősítette: a belga kormány terve szerint az egyetlen fennmaradó korhatár a tartalékosok esetében a nyugdíjkorhatár lesz.

Még több Globál

Történelmi támadás érte Ukrajnát, tárgyalóasztalhoz ülnek a háborúzó felek - Szerdai híreink az orosz-ukrán háborúról percről percre

Trump legutóbb még maximumra akarta pörgetni a vámháborút, a mai telefonbeszélgetés után már a legjobb barátja a kínai vezető

Kémbotrány: két külföldi állampolgár próbált hozzáférni Elon Musk űrhálózatának titkos adataihoz

Kapcsolódó cikkünk

A 39 ezer milliárd dolláros amerikai rulett – Warsh terve fejre állíthatja a világot

Kijev B-terve: acélsündisznóvá változtatnák az országot, ami emészthetetlenné válik bármilyen támadó számára

Oroszország kiborult az új béketerv miatt: azt mondják, ez már nyílt katonai beavatkozás - Így biztosan nem lesz béke

Címlapkép forrása: Morris MacMatzen/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Történelmi támadás érte Ukrajnát, tárgyalóasztalhoz ülnek a háborúzó felek - Szerdai híreink az orosz-ukrán háborúról percről percre
Magyar EU-tagság: olyan változás látszik, amire régen volt példa
Dermesztő orosz terv bukott ki: egyetlen tollvonással megszerzik Európa egyik legjobb termőföldjét
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility