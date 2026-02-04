Háborús készülődés lenne? - Nyugdíjkorhatárig emelné a tartalékos szolgálatot a NATO-tagállam

A csapatlétszám növelése érdekében a nyugdíjkorhatárig emelné a belga hadsereg tartalékos szolgálatához tartozók maximális korhatárát a belga kormány - tájékoztatott Theo Francken védelmi miniszter bejelentését ismertetve az RTBF belga közszolgálati rádió és televízió internetes oldalán szerdán.

A kormány azon terve mellett, hogy felemeli a hadseregben való tartalékos szolgálat maximális korhatárát, Theo Francken azt is közölte, hogy hatezerről húszezerre kívánja emelni a tartalékosok létszámát.

A hírportál emlékeztetett arra, hogy a tartalékos katonák esetében a szolgálat felső korhatára fegyvernemenként elérő lehet Belgiumban. Aki például tengerészként kíván csatlakozni a hadsereghez, tartalékosként legfeljebb 34 éves lehet. A tiszti rang viseléséhez aktív szolgálat esetén a tartalékos nem lehet idősebb 50 évesnél.

Ezek a szigorú előírások hatalmas veszteséget okoznak a belga hadseregnek

- jelentette ki Peter Buysrogge, a belga képviselőház védelmi bizottságának elnöke, aki a hírportál beszámolója szerint megerősítette: a belga kormány terve szerint az egyetlen fennmaradó korhatár a tartalékosok esetében a nyugdíjkorhatár lesz.

Címlapkép forrása: Morris MacMatzen/Getty Images