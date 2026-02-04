Január 8. óta tart a teljes internetblokád egy közel-keleti országban: most régi módszerrel próbálnak segíteni

A brit közszolgálati médiatársaság külföldre sugárzó szolgálatának tájékoztatása szerint a World Service iráni hírszolgáltatása, a BBC News Persian online felületeken elérhető digitális műsorainak az utóbbi egy évben minden korábbinál nagyobb, 33 milliós közönsége volt.
Az iráni lakosság azonban január 8. óta nem fér hozzá semmiféle internetes szolgáltatáshoz, ezért a BBC világszolgálata közép- és rövidhullámú hagyományos rádióadásokat indított az irániak számára,
azzal a céllal, hogy tájékoztassa őket a legfrissebb iráni hírekről és fejleményekről.
Az ideiglenes szolgáltatás céljai között szerepel az Iránban történő események szélesebb körű regionális és nemzetközi összefüggéseinek bemutatása is - fogalmaz a szerdai BBC-közlemény.
A tájékoztatás szerint a rádióadások, amelyek egyelőre márciusig tartanak, "az irániak véleményének is hangot adnak", emellett egyértelmű, információkra alapuló elemzésekkel szolgálnak az iráni helyzetet befolyásoló legfrissebb politikai, társadalmi és gazdasági fejleményekről.
A félórás programokat a BBC világszolgálata naponta, iráni idő szerint este 8 órától közvetíti hagyományos rádiókkal fogható közép- és rövidhullámú frekvenciákon, majd egy órával elhangzásuk után megismétli az adásokat.
A BBC hangsúlyozza szerdai tájékoztatásában, hogy a világszolgálat más térségekben már korábban is indított hasonló rendkívüli rádióadásokat válságidőszakokban.
