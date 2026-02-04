  • Megjelenítés
Kémbotrány: két külföldi állampolgár próbált hozzáférni Elon Musk űrhálózatának titkos adataihoz
Kémbotrány: két külföldi állampolgár próbált hozzáférni Elon Musk űrhálózatának titkos adataihoz

Portfolio
Franciaországban négy embert – köztük két kínai állampolgárt – vettek őrizetbe, majd állítottak vizsgálóbíró elé Kína javára elkövetett kémkedés gyanújával – írja a párizsi ügyészségre hivatkozva a Reuters.

A párizsi ügyészség kiberbűnözési részlege február 4-én indított nyomozást az ügyben.

A hatóságok megállapították, hogy a két kínai állampolgár azzal a céllal lépett francia területre, hogy a Starlink műholdas hálózat adataihoz,

valamint létfontosságú – különösen katonai – létesítményekhez kapcsolódó információkhoz jusson, majd ezeket Kínába továbbítsa.

A négy gyanúsított közül kettőt előzetes letartóztatásba helyeztek.

