Kínos helyzet: az amerikai különmegbízott hiába készült a találkozóra, Irán az utolsó percben variált
Kínos helyzet: az amerikai különmegbízott hiába készült a találkozóra, Irán az utolsó percben variált

Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerdán közölte, hogy még egyeztetnek az Iránnal tervezett tárgyalások helyszínéről - írja a Reuters.

A külügyminiszter elmondása szerint

az iráni kormány korábban elfogadta a péntekre tervezett törökországi találkozó formátumát, azóta azonban úgy tűnik, megváltoztatta álláspontját.

Rubio hozzátette, hogy Steve Witkoff különmegbízott a tervek szerint készen áll a pénteki megbeszélésen való részvételre.

"Az Egyesült Államok készen áll a párbeszédre, és mindig is készen állt a tárgyalásokra Iránnal" – mondta a külügyminiszter a sajtótájékoztatón.

