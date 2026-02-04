Megalázó körülmények: lemondott az Epstein-botrányba keveredett szürke eminenciás

A brit kormány az e kapcsolatokról nyilvánosságra került akták tartalma alapján kedden rendőrségi feljelentést tett Mandelson ellen, és nyomozás indult.
Az ügy az utóbbi évtizedek egyik legsúlyosabb brit belpolitikai botrányává kezd szélesedni.
Jeffrey Epstein a terhére rótt szexuális visszaélések miatt többször is megjárta a börtönt. Legutóbb 2019 nyarán vették ismét őrizetbe hasonló vádakkal, de nem sokkal később öngyilkosságot követett el börtöncellájában.
Már hónapokkal ezelőtt is több olyan email nyilvánosságra került az Egyesült Államokban, amelyek arról tanúskodtak, hogy Mandelson – akit eddigi felsőházi tagsága a Lord előnév viselésére jogosított – igen szoros baráti viszonyban állt Epsteinnel.
Ezeknek az információknak a hatására Keir Starmer miniszterelnök tavaly szeptemberben utasította Yvette Cooper külügyminisztert Mandelson washingtoni nagyköveti megbízatásának azonnali hatályú visszavonására.
Mandelsont nem egészen egy évvel korábban nevezték ki Nagy-Britannia washingtoni nagykövetévé, amely a brit diplomáciai szolgálat hagyományosan legfontosabbnak tartott külszolgálati tisztsége.
Az amerikai igazságügyminisztérium a hétvégén újabb többmillió oldalnyi dokumentumot, valamint több százezer fotót és videót hozott nyilvánosságra az Epstein-ügyről, és ebben a hatalmas anyagban is számos olyan részlet – köztük rengeteg emailváltás – szerepel, amely Peter Mandelson és Epstein igen szoros kapcsolataira vall.
A legnagyobb horderejű, kedden nyilvánosságra került új információk közé tartozik, hogy Mandelson a 2007-2008-as globális pénzügyi válság idején – amikor Gordon Brown akkori munkáspárti miniszterelnök kormányában üzleti ügyekért felelős miniszter volt –
bizalmas kormányzati iratokat adott át Epsteinnek a válság kezeléséről és Brown terveiről,
aki a hatósági gyanú szerint ezeknek az információknak a birtokában bennfentes kereskedési tranzakciókat is lebonyolíthatott. A jogosulatlanul megszerzett információk birtokában elkövetett bennfentes kereskedés súlyos gazdasági bűncselekmény Nagy-Britanniában és az Egyesült Államokban egyaránt.
Mandelson már előző nap bejelentette, hogy kilép a Munkáspártból, kedden pedig hivatalosan lemondott a Lordok Házában viselt tagságáról is. Ezzel megelőzte a kormányt, amely már Mandelson keddi bejelentése előtt
megkezdte az egykori politikus felsőházi tagságának és a Lord előnév viselési jogosultságának visszavonásáról szóló törvényi határozat előkészítését.
A kormány ugyanakkor kedden bejelentette, hogy a bizalmas kormányzati információk kiszolgáltatása ügyében rendőrségi feljelentést tett Mandelson ellen.
Mandelson személyében a 2024-es nagy-britanniai választások óta ismét kormányzó Munkáspárt egyik legbefolyásosabb veteránja távozik a brit politikából.
Peter Mandelson az 1990-es évek közepétől felépített, elsősorban Tony Blair volt kormányfő nevéhez kötődő "Új Labour" főideológusa volt, és sokak szerint Blairnél és utódjánál, Gordon Brownnál is komolyabb reformszerepet töltött be a párt teljes átalakításában.
Nem Lord Mandelson ugyanakkor az első nagy befolyású brit közéleti személyiség, akinek az Epstein-ügy okozta a bukását.
András egykori yorki hercegről, a néhai II. Erzsébet királynő harmadszülött gyermekéről, a jelenlegi uralkodó, III. Károly király öccséről is már évekkel ezelőtt kiderült, hogy közeli üzleti és baráti viszonyt ápolt Jeffrey Epsteinnel. A volt amerikai üzletember egyik áldozata pert is indított azon a címen, hogy Epstein több alkalommal szexuális kapcsolatra kényszerítette őt András herceggel. A vádló – aki tavaly öngyilkosságot követett el – az incidens idején még kiskorú volt.
Ezt az ügyet négy éve sikerült peren kívüli egyezséggel lezárni, de az udvar az utóbbi hónapokban megvonta Andrástól a brit királyi családban betöltött pozíciójából, illetve katonai múltjából eredő összes titulusát és jogosultságait, köztük a hercegi címet is, így a volt herceg jelenleg Andrew Mountbatten-Windsor polgári néven, magánszemélyként él.
Andrásra a brit kormány részéről is jelentős nyomás nehezedik annak érdekében, hogy tegyen eleget az amerikai képviselőház tavalyi felszólításának és vegyen részt a ház meghallgatásán az Epsteinnel fenntartott kapcsolatai ügyében.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Carl Court
