Megpróbálta megölni Donald Trumpot egy amerikai férfi - Örökre börtönbe kerülhet Ryan Routh

Szerdán ítélet születik Ryan Wesley Routh sorsáról: eldől, hogy a 60 éves férfi, aki megpróbálta megölni a Donald Trump jelenlegi elnököt, élete hátralévő részét börtönben tölti-e - számolt be az ABC News.

Az ügyészség életfogytiglani szabadságvesztést kér Routh-ra, akit a tavalyi tárgyaláson az esküdtszék öt vádpontban bűnösnek talált.

A vádak között szerepel az akkori republikánus elnökjelölt elleni merényletkísérlet és a szövetségi tisztviselő elleni támadás is.

Az ügyészek szerint Routh hónapokon át gondosan tervezte a gyilkosságot, közel került ennek megvalósításához, közben a mai napig sem mutat megbánást.

Routh 2024 szeptemberében a West Palm Beach-i Trump International Golf Club bokrai között rejtőzött el, és egy SZKSZ karabéllyal próbált rálőni Trumpra, valamint az őt védő egyik ügynökre.

A férfi a tárgyaláson önmagát képviselte. Azzal érvelt, hogy soha nem állt szándékában bántani Trumpot, és tettét az elnök politikája elleni tiltakozásnak próbálta beállítani. Az ítélethirdetés után pedig az esküdtek előtt megpróbálta megsebesíteni magát egy tollal.

